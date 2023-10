Le sedi e orari degli ambulatori

Ferrara – Corso Giovecca, 199 – tutte le notti ore 20 - 24 (andando in continuità col Cau, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20); • Tresigallo – viale Verdi, 9 – sabato e domenica ore 16-18 • Berra – via Bellaria, 10 – sabato e domenica ore 9-11 • Copparo – CAU – via Ricci ingresso 2 – tutti i giorni ore 8-20 in continuità con la continuità assistenziale, attiva dalle 20 alle 22 • Argenta – via Nazionale, 5 – sabato e domenica ore 9-11 e 16-18 e tutte le notti ore 20 - 22 • Portomaggiore – via De Amicis, 22 – sabato e domenica ore 9-11 e tutte le notti ore 20 - 22 • Ostellato – presso Quisisana, piazza Bassani, 1 – sabato e domenica ore 9-11 e tutte le notti ore 20 - 22 • Fiscaglia – presso Poliambulatorio, via Fiorella, 8 – sabato e domenica ore 16-18 • Comacchio – Cau presso Casa di Comunità di via Feletti, 2 – tutti i giorni ore 8-20 e tutte le notti ore 20 - 22 • Codigoro – via Cavallotti, 347 – sabato e domenica ore 9-11 e 16-18 e tutte le notti ore 20 - 22 • Goro – presso Medicina di Gruppo di piazza Togliatti, 65 – sabato e domenica, ore 9-11 e lunedì, mercoledì, venerdì e domenica ore 20 – 22 • Mesola – presso Poliambulatorio, via Pomposa, 26 – sabato e domenica ore 16 - 18 e martedì, giovedì e sabato ore 20 - 22 • Cento – via Vicini, 2 – sabato e domenica ore 8 – 20 e tutte le notti ore 20 - 22 • Bondeno – via Dazio, 113 – sabato e domenica ore 9 – 11 e 16 – 18 e tutte le notti ore 20 - 22 • Poggiorenatico – via XX Settembre, 10 – sabato e domenica ore 14 - 18