Le sentinelle con il cellulare "Stop ai furti in casa e nelle auto"

di Matteo Radogna

Dietro le tende delle finestre ci sono occhi che osservano e riferiscono. Si può finire citati per il tipo di auto o per lo zaino che si porta in spalle sul gruppo di Whatsapp di via Porta Mare che gli abitanti, esasperati, hanno aperto per tenersi in contatto, per avvisare quando non sono in casa, per dire che si è visto qualche cosa di sospetto. Canali di informazione utili, dove girano consigli e avvertimenti.

Le ultime segnalazioni riguardano furti e tentate razzie di viale degli Angeli, e le auto con i vetri spaccati nel piazzale San Giovanni. Basta incamminarsi nella stradina che fiancheggia le mura fino a un gruppo di villette a schiera moderne, per accorgersi di un’auto ferma con all’interno tre persone. Sono gli agenti della polizia locale Terre Estensi su una vettura senza insegne. Il nucleo antidegrado è diventato una presenza fissa in viale degli Angeli. Ma appena la macchina va via, il solito ladro seriale si accanisce sulle vetture in sosta. "Quella che vede lì è il torrione di San Giovanni, che anticamente era un baluardo difensivo, ma ora è un ‘testimone’ inconsapevole dei furti e delle auto con i vetri spaccati. E là, dietro i cespugli, ci sono dei giacigli improvvisati dei clochard. Che dire: la vista sulle mura c’è e non si pagano né Imu né Tari". Francesco la butta sullo scherzo. Ma spiegare a turisti e podisti di passaggio perché la zona è diventata un luogo degrado, è sempre più difficile.

"Se i bambini che accompagnano le mamme in farmacia o nel bar di piazzale San Giovanni – racconta Mario –, dovessero raccontare la bellezza delle mura dovrebbero fare uno sforzo di immaginazione. Perché di bello attorno a loro non c’è nulla. Oltre ai rifiuti abbandonati vicino al torrione, spesso a terra ci sono i vetri spaccati delle auto. A tutto questo si aggiungono i furti e le tentate razzie in viale degli Angeli e via Porta Mare". I residenti sono arrivati al punto di barricarsi in casa. Suonare ai campanelli è inutile. Nessuno apre, la paura che alla porta ci sia un ladro è troppo grande. E poi ci sono i racconti della gente: "Oltre al malvivente che ruba nelle auto, abbiamo i topi di appartamenti che assaltano i palazzi arrivano proprio dalle mura e da viale degli Angeli". Il ladro seriale di vetture è un problema molto sentito: "È un pregiudicato che spesso viene arrestato, ma, una volta fuori, torna qui a rubare. Aspetta che una persona vada in farmacia o in un ristorante, poi entra in azione. Sa che può agire indisturbato, perché il proprietario sarà assente per molto tempo". I titolari del bar edicola di piazzale San Giovanni confermano: "Intanto trovano i finestrini rotti".