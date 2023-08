Le ’sentinelle’ di Comacchio: 200 ore di servizio per prevenire incidenti e incendi

COMACCHIO

E’ un’attività straordinaria quella svolta sui sette lidi comacchiesi dai volontari della protezione civile. Un impegno estivo dedicato alla prevenzione di incidenti in mare e soprattutto verso gli incendi delle meravigliose aree boscate che costeggiano il litorale. Nei fine settimana di luglio ed agosto, nelle giornate festive e fino al 10 settembre, dalle 9 alle 17 un gruppo di quattro volontari, a bordo di un gommone salpa da Porto Garibaldi mentre altre due squadre, composte sempre da quattro volontari, a bordo di fuoristrada si muovevano una lungo i lidi nord e l’altra in quelli che si trovano più a sud. Dal gommone in mare, anche per aver partecipato ad uno specifico corso di formazione, è possibile scorgere bene e velocemente fumo che si potrebbe innalzare dalla pineta o zone limitrofe, nel caso i volontari allertavano immediatamente la pattuglia sul fuoristrada per un tempestivo intervento o la richiesta dei vigili del fuoco se la situazione era troppo grave da gestire.

La tempestività, e anche la sensibilizzazione fatta negli anni, ha consentito fino ad oggi di ottenere una salvaguardia del patrimonio boschivo. Il gruppo sul gommone in mare, non fungeva solo da "vedetta", ma si occupava anche del recupero di lunghi tronchi, pedaloni o canotti sfuggiti ai proprietari che potevano causare danni alle imbarcazioni in navigazione o ai bagnanti. Non meno importante, se allertati dalla Capitaneria di porto il soccorso a bagnanti in difficoltà o per dedicarsi alla loro ricerca. Un’attività che fino a domenica 10 settembre – che dovrebbe essere l’ultima di impegno – porterà i circa cinquanta volontari, che si sono alternati nel corso del servizio, provenienti dai ventisei gruppi della provincia, ad aver svolto 23 giornate di prevenzione e quasi duecento ore di servizio.

"Purtroppo l’alluvione ha fatto arrivare di tutto in mare - spiega il presidente provinciale della protezione civile Claudio Tabanelli - quest’anno avevamo una pre allerta e quindi prestavamo attività solo nei fine settimana. C’è un’ottima collaborazione con la Capitaneria di porto ed i vigili del fuoco, che ringrazio ed operiamo sempre - conclude Tabanelli - in accordo con l’Agenzia della Protezione civile regionale.

Infine un sentitissimo grazie anche a tutti quei volontari che hanno prestato questa attività, nella calura dell’estate senza mai risparmiarsi".

cla. casta.