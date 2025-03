Le sfide che ci attendono: "Territorio più attrativo. Per sventare il rischio che le aziende chiudano"

Da marzo 2025 il testimone di coordinamento del tavolo provinciale dell’imprenditoria di Ferrara è passato a Federico Fugaroli, imprenditore agricolo con interessi anche in altri settori e presidente provinciale di Coldiretti da giugno 2023 e consigliere di Italian Tractor.

Fugaroli, il tavolo nato nel 2020, è uno strumento attuale per il nostro territorio?

"Il 2020 sembra un anno di un’altra era, e forse davvero è così. La pandemia, la guerra nel cuore dell’Europa, le incertezze sulla disponibilità addirittura del cibo, sino alle materie prime ed all’energia, i mutamenti del quadro geopolitico mondiale, la spinta inflattiva ed il costo del denaro, la crisi di interi comparti produttivi, hanno toccato tutti i territori, ma è giocoforza che in una provincia come quella ferrarese, già con indici negativi, l’impatto è forte e a distanza di anni avere uno strumento che metta insieme le rappresentanze imprenditoriali ci porta a dire che va utilizzato, traendone più spunti e operatività possibile".

Mettere insieme tutti i settori e le rappresentanze non è una cosa facile, non si rischia di annacquare gli obiettivi pur di cercare il minimo denominatore?

"È quello che non dobbiamo avere paura di fare: dobbiamo guardare avanti, mettere da parte le posizioni di bandiera e lavorare seriamente su basi comuni su questioni trasversali. E avere l’ambizione di scardinare convenzioni e metodi che nel passato ci hanno fatto diventare di fatto la provincia cenerentola della regione. Con la consapevolezza che è difficile e che occorre essere meno ideologici possibili, pragmatici e aperti al contributo degli altri attori sociali".

In concreto da dove si parte? E dove si può arrivare?

"È necessario un "tagliando" al tavolo. Credo sia utile strutturarlo, con una sede e una segreteria, non per costruire un ulteriore apparato burocratico, ma anzi per dare consequenzialità e trasparenza alle attività. Lo faremo con il coinvolgimento della Camera di Commercio. Come rappresentanza non istituzionale delle imprese, abbiamo necessità di proporre e perseguire situazioni di emergenza e di prospettiva. Non ci mancano le basi di coordinamento, ad esempio la declinazione del Patto lavoro e clima specifico per Ferrara che purtroppo è rimasto lettera morta. Dobbiamo immaginare come utilizzare al meglio la Zls, utilizzando le risorse per le aree interne ed i fondi di coesione europei. Dobbiamo caratterizzare la nostra offerta turistica, far emergere la particolarità del nostro territorio. Sul fronte dell’agroalimentare, che coinvolge tutti i settori, proviamo a mettere in sicurezza il comparto produttivo, continuando a ragionare con la Regione per interventi a salvaguardia dei nostri prodotti agricoli ma poi allargare la visione a trasporti, stoccaggio, commercio, manodopera, logistica, distribuzione, formazione. Se il territorio non è attrattivo per qualche aspetto peculiare le imprese chiudono e non si insediano nuove realtà e le persone cercano lavoro altrove, la prospettiva è mettere in atto una serie di buone pratiche, condivise e finalizzate a fare di Ferrara un luogo dove sia possibile, meglio e prima, realizzare progetti economici e di vita. Il Tpi deve essere l’elemento agitatore e catalizzatore per concretizzare le tante idee e progetti che nel corso degli anni sono state enunciate ma che non hanno trovato il terreno giusto in sinergia con i livelli istituzionali".