Le sfide dei federalisti "L’Europa sia stato unico"

Sono tante le sfide che l’Europa deve affrontare, ed è in particolare della revisione dei trattati che si è discusso nella conferenza organizzata dal movimento federalista europeo, dal titolo "L’Europa e le sfida del XXI secolo". "La revisione dei trattati – ha introdotto Rossella Zadro, segretario del Movimento Federalista europeo –, deve condurci dall’Europa come è oggi, un’unione di 27 stati, ad uno stato unico, con un suo governo, in grado di giocare un ruolo strategico. Nella conferenza sul futuro dell’Europa 472 milioni di cittadini europei si sono espressi con democrazia dal basso ed hanno detto che vogliono un parlamento con più poteri, la revisione dei trattati e uno stile di vita sostenibile".

Il Consiglio Europeo sta però bloccando questa revisione, per questo che è nata la petizione per sostenere la richiesta del Parlamento europeo e dei cittadini di una Convenzione per la riforma dei Trattati, in modo da poter applicare le proposte uscite dall’Unione Europea. Il consigliere provinciale Francesco Colaiacovo ha poi portato l’istanza per la riforma dei trattati, ordine del giorno che verrà presentato anche nel consiglio comunale di Ferrara. Secondo Giorgio Anselmi, presidente del Movimento Federalista nazionale, quella che stiamo vivendo oggi non è, come molti credono, una nuova guerra fredda, ma "una guerra costituente, è finito un vecchio ordine e ne dobbiamo costituire uno nuovo. L’Europa deve sedersi ai tavoli come Europa, non come singoli stati nazionali". Non ci sono alternative ad un’idea di Europa unita secondo Bruno Tabacci, presidente di Centro democratico, "ma deve essere messa in condizione di funzionare. Un bilancio che sostiene lo sviluppo deve poter usare anche il debito come strumento di crescita, ma è necessario che ogni Paese non faccia da solo. Il Next generation Eu, che ha portato al Pnrr, è stato fatto dall’Europa, i soldi transitano e arrivano a noi, per questo li abbiamo potuti avere a tassi tra 0 e 1, se fosse dipeso dalla capacità italiana di valutare i mercati internazionali quanto sarebbe costato?". Secondo Patrizio Bianchi vi è la necessità di un meccanismo unitario di definizione dei bilanci e del debito pubblico, insieme a ordine e difesa interna, oltre alla difesa esterna.

Lucia Bianchini