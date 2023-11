Le sfide del commercio: "Saldo attività positivo, il settore sta reggendo. Nuovi fondi regionali"

Il commercio va sostenuto. E non solo per una motivazione economica. È un settore, infatti, che crea anche socialità, sicurezza e – perché no? – bellezza. Se questo è l’obiettivo, ecco allora, ricorda il direttore generale di Ascom Davide Urban, che è stata attivata la nuova legge regionale sul commercio "fortemente voluta da Confcommercio". Il provvedimento mette sul piatto ben 18 milioni, naturalmente da spalmare da Piacenza a Rimini. Il nostro territorio avrà la sua parte.

Urban, prima di parlare di risorse, ci comunichi qualche numero sul commercio estense.

"Dalle rilevazioni trimestrali (fine settembre ndr) della Camera di Commercio emerge che il saldo delle attività è positivo, sia pure di non moltissimo. Stiamo insomma tenendo, a differenza di varie altre province della regione. Tutto questo nonostante le difficoltà che incontra il settore da ormai svariati anni".

Difficoltà che hanno originato l’approvazione della citata legge regionale…

"Esatto".

Commercio e turismo: un binomio inscindibile.

"È la verità. Più riusciamo ad attrarre turisti, più si espanderà il comparto commerciale, favorito – va detto – dai nostri centri storici a cominciare da quello del capoluogo, e dalla costa con le sue bellezze naturali.

Il nemico numero uno del negozio tradizionale, di vicinato, è la vendita online. Come lo contrastate?

"La differenza la fanno la professionalità e la qualità. Non conta solo il prodotto, la vendita in sé, ma il servizio; la gente pretende anche ‘un’esperienza’. Dal ristorante non si chiede solo ‘cibo per cibo’ ma il prodotto di un territorio. È insomma indispensabile la personalizzazione e, nel caso di molti settori, il servizio post vendita. Internet offre solo un servizio standardizzato".

I negozi, il commercio, si diceva, significano ben più della specifica vendita.

"I centri storici non sarebbero quello che sono senza le vetrine, le luci e i colori. È grande la vitalità dei negozi e dei bar, sostenuti dalle tante iniziative che si svolgono anche ora o a breve in vista del Natale. In questo modo il centro è vivo ed è anche più sicuro".

Perché è importante la nuova legge sul commercio?

"Perché sostenendo negozi del vicinato e pubblici esercizi si favorisce la migliore socialità e naturalmente l’economia. Le risorse saranno indirizzate alla riqualificazione delle attività, al loro ampliamento, al loro rinnovo rendendole più belle, più moderne e più digitali. Si potranno anche acquistare nuove attività. Va da sé che ne guadagnerà in termini economici, estetici e sociali il territorio e con esso la comunità. I negozi sono un autentico presidio di carattere sociale".

Quale futuro per il commercio di prossimità?

"Tutto passa per innovazione e qualità. Fra i settori in sviluppo vedo quello dell’associazionismo sportivo".

Supermercati e negozi: la guerra continua…

"Premesso che di supermercati ce ne sono troppi e non da oggi, il problema vero non sta nello scontro fra grande e piccolo ma come dicevo nella qualità".

Alberto Lazzarini