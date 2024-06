Le sfide del commercio: "Stop desertificazione, diamo vita ad un patto"

"La nostra non è una battaglia di retroguardia, la nostra è una battaglia dalla prima linea per rilanciare l’economia con un piano che proceda di pari passo per i negozi e la vendita web. Serve, il nostro appello, un patto contro la desertificazione che coinvolta tutti quelli che sono i protagonisti dell’economia, della politica, del mondo della formazione", Marco Amelio, presidente provinciale Confcommercio Ferrara, non ha dubbi. Il futuro è fatto di sfide, sfide da vincere con gli strumenti giusti certo ma anche con il lavoro di squadra.

Economia, il bicchiere è mezzo vuoto. Da anni davanti alle singole voci c’è il segno meno.

"Il 2019, l’anno che ha fatto da spartiacque. C’è un prima e un dopo. In alcuni settori si assiste ad un calo costante che fa il paio con la contrazione dei consumi delle famiglie", risponde Amelio.

Che fare?

"Serve una strategia condivisa, che proceda di pari passo per la città e la provincia"

Turismo, quando il grande salto?

"Uno degli obiettivi è quello della destagionalizzazione, di allargare oltre i mesi canonici l’offerta ai flussi turistici. Con un imperativo, basta all’eterna rivalità tra città e costa"

Insomma, tutti sulla stessa barca. Torniamo alla desertificazione

"In dieci anni si calcola ci sia stato un calo del 20% in alcuni settori merciologici. Tra gli strumenti per rispondere a questa situazione ci sono i distretti commerciali, la ridefinizione dell’offerta, proposte di marketing diffuso che abbiano come pilastri la valorizzazione delle botteghe storiche, la tutela del centro, incentivi al mantenimento delle attività esistenti"

Gli affitti cari, un tappo che strozza chi avrebbe il coraggio di fare impresa, di aprire

"Con la camera di commercio e il Comune abbiamo lavorato su convenzioni per tagliare il canone d’affitto. Parallelamente ci siamo attivati per sgravi ai proprietari degli immobili. Ma, ripeto, serve fare fronte comune"

Il battesimo del fuoco, l’osservatorio con Comune e Università

"Certo, solo se conosci la realtà riesci a mettere sul piatto misure concrete. L’osservatorio serve per tracciare una mappa del territorio. Da lì si parte"

Grandi eventi, sono una soluzione?

"Basta un numero per capire di cosa parliamo. Il concerto di Bruce ha prodotto un indotto di dieci milioni di euro"

Non è poco. Ma Bruce, anche se non è Paganini, difficilmente concederà il bis. Serve altro

"In realtà Ferrara ha un grande evento permanente"

Quale?

"La comunità universitaria"

Si spieghi

"Nell’anno 2022-23 ha generato un indotto di 149 milioni. Di questi, 46 per le locazioni, 52 per i consumi, 33 per il tempo libero. I soli studenti fuorisede hanno prodotto 119 milioni"

Cosa intende dire?

"Che Ferrara ha tutte le carte in regola, che serve un impegno condiviso per lo sviluppo".

Mario Bovenzi