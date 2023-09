Le sfide del lavoro, il punto con gli esperti al castello di Mesola

Torna il progetto ‘Io voglioposso lavorare’, promosso dall’Asp del Delta. L’evento, nel castello di Mesola, ha rappresentato un momento di incontro significativo tra istituzioni, aziende, terzo settore, enti di formazione e persone che beneficiano dei servizi di mediazione lavorativa, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità locale sul valore della rete multi professionale e del lavoro congiunto per l’inclusione lavorativa delle persone più fragili e disabili. A fare gli onori di casa Il sindaco Gianni Michele Padovani che ha espresso la sua gratitudine ai vertici dell’Asp e ai soggetti coinvolti nella rete multi professionale, insieme alle aziende che hanno collaborato per favorire l’inserimento lavorativo delle persone vulnerabili. Padovani ha sottolineato come molte opportunità, inclusi tirocini e contratti di lavoro, siano stati resi possibili grazie a questa collaborazione. "Opportunità che le aziende stanno sempre più accogliendo e che rende la nostra società sempre più inclusiva – ha detto Alice Zanardi, sindaco di Codigoro e presidente dei comuni soci di Asp Delta Ferrarese –. L’esempio virtuoso di tutto questo è il laboratorio di Caprile, dove i nostri ragazzi hanno l’aspirazione di diventare cuochi e camerieri. Un’attività diretta da Cidas che aiuterà i ragazzi a coronare un loro sogno: l’inaugurazione del ristorante ‘Casa e Bottega’ prevista per il 12 ottobre". Il presidente dell’Asp, Davide Nardini, e vari relatori hanno infine condiviso testimonianze, dati e riflessioni durante l’incontro, che è stato condotto dalla direttrice dell’Asp, Angela Petrucciani.

Guendalina Ferro