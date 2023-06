Le sfide del nuovo welfare "Coop, non lasciatele sole"

Nei giorni scorsi 605 socie di Cidas, riuniti in assemblea generale, hanno approvato il bilancio della cooperativa che ha chiuso l’esercizio 2022 con un fatturato di 61.154.000 euro, registrando una crescita dell’7,3% rispetto all’anno precedente, frutto di un ampliamento dei propri servizi sui territori in cui opera. Ai lavori dell’assemblea hanno partecipato Cristina Coletti, assessore del Comune di Ferrara, Marcella Zappaterra, consigliera della Regione, Paolo Barbieri neo-eletto presidente di Legacoop Estense e Daniele Montroni presidente di Legacoop Emilia-Romagna.

Durante l’assemblea il presidente di Cidas, Daniele Bertarelli, ha ripercorso le tappe più significative di un anno impegnativo, il 2022, soffermandosi sui risultati più importanti che hanno portato ad ottenere il fatturato più rilevante della sua storia ultra-quarantennale (44 anni per la precisione). L’incremento dei costi energetici (+94%) e l’incidenza del Covid hanno condizionato negativamente il risultato finale del margine lordo e l’utile realizzato. Il presidente della cooperativa ha evidenziato il tema urgente della revisione del sistema degli appalti con base d’asta spesso incoerenti a servizi qualitativamente adeguati, e al non più rinviabile adeguamento delle tariffe del sistema di accreditamento. Il presidente ha poi dichiarato: "Occorre un patto sociale tra istituzioni, sindacati e associazioni di categoria per non lasciare le cooperative da sole, per costruire un nuovo modello di welfare che riconosca livelli qualitativi nei servizi rivolti alle persone ma anche un adeguato riconoscimento a chi il lavoro di cura lo svolge quotidianamente". L’assemblea ha approvato il nuovo consiglio di amministrazione. L’orgamismo è così formato Daniele Bertarelli, confermato presidente, Cristiano Capisani confermato vice presidente, Massimo Boccafogli, Nicola Bogo, Elisa Bratti, Antonella Ciccarelli, Giulia Carlotta Civenni, Patrizio Ghelfi, Alessandra Guarnieri, Milena Maltoni, Cecilia Moretti, Davide Schiaretti e Donato Archetti espressione dei soci finanziatori.