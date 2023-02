Le sfide del piano urbanistico Il punto con esperti e imprese

Ascom Confcommercio intende dare visibilità pubblica a quelle che saranno le linee guida del Piano urbanistico generale "in maniera interattiva e propositiva". Assume quindi particolare rilevanza l’appuntamento che si terrà martedì nella sede dell’associazione commercianti in via Baruffaldi (alle 14, sala Zamorani al primo piano) durante il quale il Pug verrà presentato ufficialmente dai tecnici dell’amministrazione comunale e ci sarà la possibilità di avere chiarimenti ed informazioni.

"La presentazione del Pug agli imprenditori del terziario – spiegano da Ascom Confcommercio – è fondamentale sopratutto in una chiave partecipata e dando voce alle esigenze degli operatori sul piano dei quattro obiettivi strategici che lo strumento urbanistico individua in materia di resilienza, di città rigenerata e abitabile, di attrattività e accoglienza, di accessibilità. Tutti temi, e relative direttrici di interventi concreti sul tessuto cittadino, che impattano profondamente in termini economici e sociali: un dialogo dunque al quale è doveroso quanto stimolante partecipare dando il nostro apporto".

Il pomeriggio di lavori si apre con i saluti del presidente provinciale Ascom Confcommercio Marco Amelio e di Fabrizio Magnani, dirigente del settore Governo del territorio del Comune. Poi si entrerà nel vivo con gli interventi – coordinati da Davide Urban, direttore generale di Ascom Confcommercio – di Cristiano Rinaldo (responsabile della Pianificazione generale e paesaggistica del Comune), di Federico Frattini (ricercatore del dipartimento di Economia di Unife) e di Sergio Fortini (architetto di Città della cultura - referente locale Mate Engineering società capofila Rti aggiudicataria redazione del Pug). Al termine si aprirà una fase di domande di particolare interesse anche in considerazione della proroga (al 15 febbraio) di possibili osservazioni da parte di cittadini ed associazioni alla pubblicazione del Pug.