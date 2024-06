Le sfide della sicurezza. Questura, ecco i rinforzi. Diciotto nuovi agenti

Forze ‘fresche’ per rimpolpare gli organici della questura in vista della stagione più calda, non solo dal punto di vista climatico. A palazzo Camerini sono attesi diciotto nuovi agenti, diciassette dei quali giovani allievi poliziotti che termineranno il periodo di prova nella nostra città e uno già di ruolo. I rinforzi verranno distribuiti tra i vari uffici, tenendo presenti le esigenze del periodo che, tra turismo, concerti in piazza e case che si svuotano nei giorni di ferie per la gioia dei ladri, si preannuncia non certo dei più riposanti per chi rimane in servizio. I nuovi poliziotti saranno a Ferrara a partire da lunedì e faranno fronte a sette uscite dai ranghi della questura estense. Sicuramente, stando a quanto trapela da palazzo Camerini, sarà l’occasione per ripristinare la figura del poliziotto di quartiere, la cui attività era stata temporaneamente interrotta dopo un lungo periodo di presidio tra il centro storico e il Gad. Insomma, una boccata d’ossigeno a fronte di storiche (e croniche, secondo i sindacati) carenze di organico che sarà sicuramente d’aiuto.

Nel frattempo, in attesa dei nuovi innesti, non si ferma l’attività di controllo del territorio da parte del personale delle volanti. Nella giornata di ieri, gli agenti hanno arrestato un giovane straniero per resistenza a pubblico ufficiale. Le manette sono la conclusione di un servizio svolto in zona Gad. Gli uomini delle volanti si sono fermati lungo le mura di viale IV Novembre per alcuni accertamenti su un gruppo di stranieri. Uno di essi ha rifiutato di fornire i documenti e gli è stato quindi detto che sarebbe stato portato in questura per ultimare gli accertamenti. Quando è stato il momento di salire sulla volante, ha dato in escandescenza colpendo uno dei poliziotti con una gomitata (cinque giorni di prognosi). Non senza fatica, gli operatori lo hanno calmato e arrestato, accompagnandolo nelle camere di sicurezza della questura in attesa dell’udienza di convalida che verrà fissata nelle prossime ore.

Federico Malavasi