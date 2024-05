Le sfide dell’ambiente. Biogas e biometano, il documento del ‘no’

Un documento per dire ‘no’ alle centrali biogas e biometano a Ferrara e provincia. Lo hanno elaborato Rete Giustizia Climatica e il Coordinamento provinciale di ‘No gas/no biometano’, esaminando la situazione già esistente ed approfondendo le motivazioni che rendono critica la costruzione di ulteriori centrali. In linea generale, oltre ad una ripresa delle forti argomentazioni in tema ambientale e territoriale, vengono citate emissioni inquinanti, traffico derivato, consumo di suolo, riduzione delle coltivazioni alimentari e utilizzo agronomico del digestato. Il coordinamento dei comitati intende sviscerare il problema degli impianti, puntando alla pianificazione di una serie di interventi a livello provinciale per tutelare gli interessi di cui sono titolari i cittadini e non solo gli operatori economici.

"La produzione di biometano non è un metodo né economico né pulito, ma soprattutto non la si può considerare ‘economia circolare’ – si legge nel documento –. L’unica vera economia circolare è quella della natura che, attraverso l’energia solare utilizzata dagli organismi vegetali, sintetizza materia organica che funge da nutrimento per gli organismi animali. Riteniamo che l’approccio possa essere completamente diverso: proponiamo una pianificazione degli impianti, evitandone il cumulo in zone circoscritte, non tenendo conto solo della distanza ma delle ricadute complessive a livello territoriale: ettari di coltivazioni necessari, distanze delle biomasse, ricadute sulla viabilità, ricadute ambientali. È necessario, inoltre, non approvare nuovi impianti in provincia di Ferrara, visto che quelli presenti manifestano un’impronta ecologica già al limite; nel caso di nuove autorizzazioni crediamo sia giusto prevedere attività di coinvolgimento della popolazione oltre alla partecipazione nella conferenza dei servizi di una rappresentanza del comitato provinciale o locale". Secondo i comitati è possibile, invece, individuare un’altra strada: impianti di piccole dimensioni, alimentati da matrici corrette, che non producano né biometano né digestato, ma compost, e che si riferiscano ad una logica di prossimità territoriale riuscendo quindi a superare le criticità relative all’inquinamento.