Le sfide dell’ambiente. Innovazione e sicurezza. RemTech guarda al futuro

L’uomo non è più il nemico del pianeta. Al contrario: può e deve diventarne il primo alleato. È questo il messaggio forte e necessario che arriva dal Senato, dove ieri si è svolta la conferenza stampa di presentazione della 19ª edizione di RemTech Expo, l’evento internazionale che da quasi vent’anni affronta con metodo, competenza e pragmatismo le grandi sfide ambientali del nostro tempo. L’edizione 2025 – in programma a Ferrara Expo dal 17 al 19 settembre – sarà guidata da un titolo che è già una dichiarazione di intenti: "L’innovazione e il pragmatismo ambientale: l’uomo da problema a parte della soluzione". Un’inversione di prospettiva radicale, che non chiama alla rassegnazione, ma alla responsabilità. All’azione. Quello che si propone è un nuovo patto tra umanità, territorio e tecnologia, dove le competenze scientifiche, le scelte politiche e i modelli industriali convergano in una visione sistemica, non ideologica, del futuro. Al centro, la convinzione che ogni cittadino, amministratore, imprenditore, ricercatore possa — e debba — contribuire alla rigenerazione ambientale e sociale del Paese.

"Il Governo è fortemente impegnato nel promuovere politiche integrate che favoriscano la transizione ecologica, l’innovazione tecnologica e il rafforzamento della resilienza dei nostri territori. Ma è fondamentale che la transizione sia affrontata anche dal punto di vista economico: serve realismo, serve visione industriale, servono scelte energetiche che coniughino sostenibilità ambientale, sicurezza e competitività" ha dichiarato Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato con delega al Cipess, nel suo intervento in apertura. "RemTech è ormai un punto di riferimento nazionale per la tutela e la riqualificazione dei territori. In questa visione si inserisce l’impegno del nostro Ministero – ha dichiarato Vannia Gava, viceministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica –, che punta su risorse dedicate e competenze solide per restituire i siti alle comunità".

"Remtech si evolve – dichiara Andrea Moretti, presidente di Ferrara Expo – 19 anni di esperienza si trasformano in un’agenda di soluzioni concrete, posizionando l’evento come vero e proprio motore di cambiamento. Grazie alla straordinaria professionalità e alle competenze maturate dai nostri partecipanti, abbiamo acquisito una profonda consapevolezza e responsabilità: quella di tradurre il vasto patrimonio di conoscenze e il confronto continuo che ha sempre animato la fiera in soluzioni concrete, applicabili e immediatamente fruibili dai decisori politici e industriali".