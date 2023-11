Le sfide dell’Europa tra ambiente e società. Il punto con Bernabei

Oggi alle 17.00, all’Istituto di Storia Contemporanea (vicolo Santo Spirito 11), con la conferenza di Guglielmo Bernabei (Unife) sul tema ‘L’Unione europea: profili istituzionali e prospettive di integrazione’ si aprirà il ciclo di percorsi di formazione ‘La storia e le politiche dell’Unione europea’. Il ciclo è organizzato dal Movimento Federalista Europeo e dall’Isco con l’obiettivo di fornire strumenti che aiutino a comprendere meglio la portata delle sfide epocali che vedono coinvolto il mondo intero. L’Europa in particolare, nel cuore di crescenti conflitti internazionali, in un momento storico in cui molti paesi europei spingono per l’adesione all’Unione, modello attrattivo di pace e benessere e valori democratici, deve essere preparata ad affrontare trasformazioni radicali, da quella ecologica, a quella sociale.