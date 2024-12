Le sfide dell’immigrazione. Permessi di soggiorno, è boom. Richieste aumentate del 50%

Oltre 16mila pratiche immigratorie lavorate, cioè quasi il 50% in più rispetto all’anno scorso. È un ‘superlavoro’ quello a cui sono stati sottoposti negli ultimi undici mesi gli uffici della questura che hanno sede in via Beretta e si occupano di acquisizione e produzione di permessi di soggiorno per cittadini stranieri. Un tema a cui la questura è molto attenta e sul quale ha investito molto in termini di risorse e personale.

Per capire meglio la portata del lavoro svolto bisogna affidarsi ai numeri. Il dato più recente per il 2024, aggiornato alla fine di novembre, parla di 16.478 acquisizioni di pratiche immigratorie (si parla di atti autorizzatori, non espulsivi che invece vengono trattati in questura). Entrando nel dettaglio abbiamo 3.090 aggiornamenti di permesso di soggiorno, 23 duplicati, 3.733 primi soggiorni (nuovi arrivi, per capirsi) e 9.632 rinnovi. Di queste pratiche, a fine novembre 12.970 risultavano già validate, quindi con l’ok dell’ufficio al termine del processo di analisi e disamina. Per avere un raffronto basta spostare lo sguardo al 2023, quando le pratiche totali furono 11.366. L’incremento è stato dunque di 5.142 acquisizioni, cioè quasi il 50% in più rispetto a dodici mesi fa.

Al considerevole aumento di pratiche, palazzo Camerini ha risposto innanzitutto con il potenziamento del personale. Nel 2024, il questore Salvatore Calabrese ha aggregato all’ufficio otto agenti in più. E non è finita. A inizio gennaio sono attesi nuovi rinforzi e parte di essi (parliamo di un ispettore e quattro agenti) saranno assegnati proprio all’Immigrazione. Rimane poi il tema della sede. Attualmente, gli spazi di Fausto Beretta ospitano la seconda seconda sezione dell’Ufficio immigrazione, dedicata appunto ai permessi. Quei locali erano adeguati alla mole di lavoro dell’epoca ma ora vanno stretti. Da qui la necessità di spostarsi e la scelta è caduta sullo stabile di via Bologna, già al centro di un recente accordo fra questura, prefettura e Comune.

La nuova sede, nell’edificio ex Coldiretti, ospiterà sia la seconda che la quarta sezione dell’Ufficio immigrazione (in questura rimarrà soltanto la terza, che si occupa di espulsioni e soggiorno irregolare), con due diversi front office, back office e spazi in grado di far fronte ai numeri attuali. Insomma, la gestione dell’Ufficio immigrazione negli ultimi mesi ha registrato un forte implemento, legato alla massima attenzione prestata dal questore al tema e all’aumento del personale, in relazione appunto alla mole di lavoro. Un’attività che comprende non solo la parte tecnica e ’burocratica’, ma anche una serie di incontri e contatti periodici con patronati e associazioni che si occupano di tematiche migratorie.