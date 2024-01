Le sfide dell’innovazione. Pratiche edilizie digitali, servizi a portata di click: "Siamo fra i primi Comuni"

È stato pubblicato il nuovo report ’Agenda Digitale Rer: analisi comparativa dell’innovazione nella pubblica amministrazione Locale’ e, dai dati emerge che Ferrara, nel 2023, ha raggiunto l’indice maggiore di servizi, sia come la più presente digitalmente (con 264 servizi complessivi e 173 di competenza comunale), che quella con più piattaforme proprie presenti online (63,6%). È inoltre quella, in tutta la Regione, con la maggiore interattività (72,6%).

"Tra gli obiettivi di mandato, forte attenzione è stata data fin dall’inizio all’innovazione digitale", dice il sindaco Alan Fabbri. "Oltre alla realizzazione del nuovo Sportello Telematico Polifunzionale, in quattro anni l’Amministrazione comunale ha implementato i servizi digitali rivolti al cittadino – prosegue il primo cittadino –. Sono stati fatti investimenti per digitalizzare 400 metri lineari di faldoni di pratiche edilizie, è stato creato un sito apposito per la vendita di pacchetti turistici, si sta lavorando per creare una nuova piattaforma per i musei di Ferrara per valorizzare il patrimonio culturale ferrarese".

Lo studio, realizzato da ART-ER. in base al Programma Annuale di Attività - PAR 2023 (scheda progetto G1, Linea B), ha raccolto informazioni sui 330 comuni presenti in Emilia-Romagna, per un totale di 4 milioni e 460 mila abitanti, analizzando i dati a partire dalle realtà considerate “micro” (fino a 3 mila abitanti, 84 in totale), fino a quelle definite “grandi” (oltre 50 mila, in totale 13, tra cui Ferrara). Complessivamente nel 2023 sono stati rilevati 64.140 dati (di tutti i comuni su tutte le piattaforme). Sono complessivamente 358 i servizi online rilevati sul territorio regionale, di cui 201 di competenza comunale. Quanto ai servizi online, Ferrara è la più presente in Regione, con 173 servizi di competenza comunale e 264 servizi interattivi complessivi per cittadini e imprese su base comunale. Alle ultime posizioni sono invece Zerba (in provincia di Piacenza) con 33 servizi di competenza comunale, e Montegridolfo (provincia di Rimini) con 133 servizi online complessivi.

Quanto alla tipologia d’offerta, secondo lo studio aumentano notevolmente i servizi digitali per l’edilizia residenziale, grazie in modo particolare alla piattaforma regionale Lepida (Edilizia e Urbanistica nel 2022 era al 24,09%, nel 2023 si attesta al 51,71%, con un aumento del 27.62%), come aumentano anche i servizi digitali di anagrafe e stato civile (dal 24,95% del ‘22 al 30,32% nel ‘23). Diminuiscono lievemente (del 4,08%) i servizi digitali della sanità, con la disattivazione di quelli attivati durante la pandemia, e i servizi digitali connessi alla gestione di appalti e contratti con la PA, a livello percentuale (nel senso che sono stati attivati nuovi servizi digitali, ma non coprono integralmente il territorio regionale). Tra tutti, Ferrara evidenzia la percentuale più elevata anche per le piattaforme autonome (63,6%), ovvero realizzate dagli enti stessi o acquistate sul mercato. Ferrara raggiunge inoltre l’indice maggiore di interattività dei servizi comunali (72,6%) - ovvero l’attivazione di servizi online per le fasi di presentazione domanda e pagamento prt procedimenti amministrativi di competenza comunale - grazie allo Sportello telematico Maggioli (nel quale vengono offerti anche i servizi per edilizia residenziale ed è integrato coi pagamenti on line Pagopa), come anche il numero maggiore di procedimenti con tutte le fasi attive online (86 procedimenti).