Le sinfonie di Beethoven dirette da Gardiner

A causa di un’improvvisa indisposizione, Daniele Gatti è costretto a rinunciare alla direzione del concerto di chiusura dell’intero ciclo beethoveniano, che al Teatro Comunale di Ferrara è in programma questa sera con inizio alle 20, nell’ambito della stagione 2024/2025 di Ferrara Musica. A dirigere sarà Sir John Eliot Gardiner sul podio dell’Orchestra Mozart e alla testa del Coro del Teatro Comunale di Bologna con il suo Maestro Gea Garatti Ansini e i solisti Lenneke Ruiten soprano, Eleonora Filipponi mezzosoprano, Bernard Richter tenore e Markus Werba baritono.

Il programma della serata rimane invariato: verranno eseguite le Sinfonie n. 8 e n. 9 di Ludwig van Beethoven, ultima tappa del progetto di residenza orchestrale iniziato nel 2022. L’occasione è un momento unico anche per la ricorrenza dei 200 anni dalla prima esecuzione assoluta della Nona Sinfonia, avvenuta a Vienna il 7 maggio 1824. Quello di giovedì 19 settembre sarà inoltre il debutto di una tournée che vedrà poi l’Orchestra Mozart impegnata all’Auditorium Manzoni di Bologna (20 settembre), e alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano (21 settembre). Il concerto si aprirà con l’esecuzione dell’Ottava Sinfonia di Beethoven, composta nel 1812: un’opera della maturità che però, grazie al carattere brillante e vivace, alla leggerezza, al gioco ritmico e alla preziosa strumentazione, si ricollega spiritualmente agli slanci del primo Beethoven. La Nona è l’ultima Sinfonia composta da Beethoven e fu completata quando era ormai completamente sordo. La prima assoluta si tenne venerdì 7 maggio 1824 al Teatro di Porta Carinzia di Vienna sotto la direzione dell’autore.

La parte corale include brani dell’ode ’Inno alla gioia’ (An die Freude) di Friedrich Schiller ed è collocata nel quarto ed ultimo movimento (mentre i primi tre tempi sono esclusivamente sinfonici): le parti sono cantate da quattro solisti ed un coro. Una melodia semplice, quasi un corale ‘illuminista’ con il quale il musicista realizza completamente la propria aspirazione universalistica in un potente monito filosofico-morale, additando all’umanità la ’Gioia’ come bene supremo. La Nona Sinfonia è stata la prima grande composizione sinfonica con voci e la parte finale, con esclusione del corale, è stata adottata nel 1972 come Inno europeo. Nel 2001 spartito e testo sono stati dichiarati dall’Unesco “Memoria del mondo.

