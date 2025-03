Le società sportive incontrano le imprese: "Momento di confronto per progetti futuri"

Oggi, dalle 15.30, in sala consiliare si terrà il convegno promosso dall’assessorato allo Sport, rivolto alle associazioni e società sportive del territorio e alle associazioni di categoria, volto a favorire un incontro proficuo tra questi due mondi sul tema delle sponsorizzazioni. L’obiettivo è unire il mondo dello sport e quello imprenditoriale per creare nuove opportunità di crescita e sostenibilità per le associazioni sportive dilettantistiche e le società locali, nonché delle associazioni di categoria del mondo imprenditoriale.

"Il convegno rappresenta il primo passo concreto verso una collaborazione strutturata tra questi due ambiti fondamentali per il territorio. Vogliamo facilitare il dialogo tra il mondo dello sport e quello delle imprese ferraresi, affinché possano nascere sinergie capaci di garantire una crescita sostenibile per le associazioni sportive del territorio" dichiara l’assessore allo Sport Francesco Carità.

"Questo convegno rappresenta solo il primo passo di un percorso che intendiamo portare avanti con determinazione: il nostro impegno è aiutare le associazioni sportive non solo attraverso strumenti di supporto economico diretto, ma anche promuovendo una vera e propria cordata tra associazionismo e imprese locali – conclude Carità –. L’incontro rappresenta un’opportunità di confronto e progettazione per tutti gli attori coinvolti, con l’auspicio che esso possa costruire un modello virtuoso di collaborazione tra sport e impresa, capace di valorizzare il patrimonio sportivo di Ferrara e garantire un futuro più solido alle realtà sportive del territorio".