Le sorelle Robespierre, Fullin e Faraon in scena a palazzo Bellini

Il 17 febbraio, alla sala polivalente di Palazzo Bellini a Comacchio, è in programma il terzo appuntamento della stagione di ‘Comacchio a teatro’. A salire sul palco sarà Alessandro Fullin che, assieme a Simone Faraon, porterà in scena lo spettacolo ‘Le sorelle Robespierre’. I biglietti sono in prevendita sulla piattaforma Vivaticket, o alla biglietteria di Palazzo Bellini, aperta il martedì dalle 15 alle 18. Per informazioni: 389-1551656, 349-0807587, [email protected] o https:www.comacchioateatro.it.