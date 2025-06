Le stelle dei giochi giovanili. Borgo San Luca, Federico è ancora campione italiano

I Giochi giovanili Fisb di Lugo regalano ancora tanti sorrisi a Ferrara e ai suoi talentuosi sbandieratori e musici. Nella specialità del singolo under 15, Federico Lenti Zappaterra di Borgo San Luca, sabato si è riconfermato campione italiano, vincendo la concorrenza di ben 37 atleti e imponendosi con un ottimo esercizio. Federico è il figlio del pluricampione Davide Lenti Zappaterra. Ieri mattina, poi, nella seconda e ultima giornata di gare, Ferrara ancora sul podio. E ancora San Luca protagonista, nella specialità Squadra esordienti prima fascia, con una performance che ha fatto emozionare soprattutto per la caparbietà delle quattro giovanissime protagoniste. Un secondo posto con 21.06 punti (dietro solamente ai rivali di Megliadino San Vitale, 23.43) conquistato dalle baby sbandieratrici Serin Bianchi, Adele Borri, Giorgia Marangoni ed Emma Sgrò, tutte 9 anni, allenate da Andrea Cocchi. Ma anche un’altra contrada, già super confermata del titolo italiano nella specialità musici under 15, è salita sul secondo gradino del podio, specialità Coppia giovanissimi, e nello specifico con i due atleti Bovolenta-Novi di Borgo San Giorgio.

Trasferta sofferta per il grande caldo, ma ancora una volta le scuole di bandiera della nostra città sono riuscite ad essere protagoniste. Il movimento giovanile, della Federazione italiana sbandieratori, sta raggiungendo e forse superando come quantità e qualità i numeri del pre Covid. Stupende le piazze della città romagnola di Lugo, colorate da circa 3000 atleti, che hanno invaso – tra sabato e domenica – tutti gli angoli del centro storico, riportando ognuno di loro le proprie qualità. "Ed un grande grazie – dicono gli organizzatori – a tutte le famiglie, che dopo interminabili allenamenti, molti dei quali a temperature fredde, dei loro pargoli, in questo weekend hanno estratto migliaia di ventagli, e migliaia di bottigliette d’acqua per assisterli. Complimenti alle contrade di Lugo per l’ottima organizzazione, e alla Fisb".