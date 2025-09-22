Le stelle del Ferrara Film Festival. Mazda premia l’attore Kabir Bedi: "Il cinema migliora la vita di tutti"

Anche quest’anno, Autosalone Cavour, storica concessionaria ufficiale Mazda, rinnova il suo sostegno al Ferrara Film Festival, giunto alla sua decima edizione, in programma fino al 28 settembre. Un evento culturale di rilievo internazionale che celebra il grande cinema, italiano e straniero, nella suggestiva cornice del centro storico. In questo contesto, Autosalone Cavour conferma la sua presenza con la Mazda Lounge, un format dedicato a talk e incontri con figure di spicco nell’ambito dell’innovazione. Al centro di questi appuntamenti, le storie di persone e aziende che hanno saputo emergere attraverso percorsi di crescita professionale e personale, proprio secondo i principi del Kaizen, che da sempre guidano Mazda nella capacità di reinventarsi e nella ricerca del miglioramento continuo.

Spirito innovativo, tecnologia avanzata e creatività sono i tratti che uniscono l’universo Mazda a quello del grande schermo. Dalla filosofia del design Kodo, alla cura artigianale dei maestri Takumi, fino all’impegno per una mobilità sostenibile, Mazda continua a costruire la sua identità guardando al futuro senza dimenticare l’arte del saper fare. In occasione della serata di gala di sabato, il direttore vendite di Mazda Italia, Severino Rea, ha consegnato il Dragone d’Oro all’attore Kabir Bedi, icona del cinema internazionale. Un riconoscimento all’eccellenza artistica, che ben rappresenta l’incontro tra visione, eleganza e passione, caratteristiche distintive della Casa giapponese. "Sono onorato di essere qui – così Rea –, per Mazda non si tratta di una semplice sponsorizzazione, ma di una vera e propria condivisione di valori. Il cinema, proprio come la mobilità, può contribuire a migliorare la vita delle persone. È un’esperienza emotiva, sensoriale e profondamente umana. Crediamo che l’arte e la cultura abbiano la capacità di ispirare e trasformare, proprio come vogliamo che facciano le nostre vetture. Lo scopo ultimo di Mazda, infatti, è quello di arricchire la vita in movimento dei propri clienti, realizzare prodotti e servizi che portino sorrisi sui volti delle persone".

Stefano Lunghini, Titolare di Autosalone Cavour Mazda ha dichiarato: "Sostenere il Ferrara Film Festival significa per noi rafforzare un legame profondo con il territorio, la cultura e i valori dell’arte. Mazda non è solo sinonimo di tecnologia e design, ma anche di umanocentricità, emozione e artigianalità, valori che condividiamo pienamente con il mondo del cinema". Protagonista del Festival la Nuova Mazda6e, in esposizione in piazza Trento Trieste, è la prima berlina completamente elettrica della Casa che rappresenta il nuovo volto dell’eleganza e dell’efficienza. Con un design elegante e sobrio, la Mazda6e unisce forme fluide e proporzioni bilanciate.