Le storie di vita nel libro di Giberti

Si intitola ‘In cammino’ ed è il libro della centese Teresa Giberti, presentato durante le festività, edito da Edistorie e presente anche nel catalogo Mondadori e nelle librerie Rizzoli e Feltrinelli mentre nel centese si può trovare alla libreria Albatros di Cento e all’edicola Bedani di Renazzo. Un libro ricco di momenti di vita dell’autrice che riporta anche a tempi lontani, racconti dal sapore antico e delle tradizioni come quello sul Natale, con stili e personaggi in bianco e nero che prendono forma come nei capitoli dedicati ai nonni, l’amore romantico di un tempo coi cuori che battevano al solo sguardo, le pagine di storia come quelle di nonno Giuseppe che ha fondato l’ancora attuale ciclistica Stella Alpina fino ad arrivare a oggi. "Il libro è nato sotto la spinta del mio fisioterapista che ad ottobre 2020 mi ha aperto al mondo dei social – spiega Giberti – ma soprattutto mi ha messo in cammino perché mi ha fatto vedere la vita diversamente. Mi ha permesso di lasciarmi alle spalle il mio passato molto duro e di diventare me stessa, Teresa. Mi ha spinto ad aprirmi agli altri, superando la mia riservatezza". Ex insegnante, Teresa Giberti ha anche pubblicato su quotidiani tra i quali anche Il Resto del Carlino.