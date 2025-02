Le ’Storie ferraresi’ di Roberto Manuzzi oggi a Palazzo Naselli Crispi

Nuovo appuntamento per la rassegna di concerti del Conservatorio di Ferrara, realizzata in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, a Palazzo Naselli Crispi, sede del Consorzio. Oggi alle 17.30, il concerto dal titolo ’Storie Ferraresi’ propone una serie di ritratti in musica di luoghi caratteristici e di personaggi marginali che fanno parte dell’immaginario collettivo della bassa padana e della città estense. Si tratta di piccoli racconti musicali scritti dal sassofonista Roberto Manuzzi per il consolidato duo con la pianista ferrarese Paola Tagliani con la quale ha pubblicato due CD nel 2009 e nel 2014. Le composizioni di Manuzzi contengono elementi narrativi e descrittivi che traggono spunto da episodi del quotidiano o da personaggi che hanno colpito particolarmente con le loro storie di vita l’immaginario collettivo delle nostre comunità. E’ questo il caso delle vecchie osterie del paese di Finale Emilia (celebrate dallo scrittore Giuseppe Pederiali) come dei cosiddetti “matti” ferraresi come Pendenza, Lo Sceriffo, l’Ammiraglio, la cui immagine resta scolpita in modo indelebile nella memoria. I brani saranno preceduti dalla lettura di queste brevi storie di vita, lette dalla voce narrante di Anna Manuzzi. Un’ora prima è prevista una visita guidata gratuita di Palazzo Naselli Crispi. Ritrovo alle 16.30 nel cortile. I concerti iniziano alle 17.30. Prenotazione consigliata (333/8043626).