Caro Carlino,eravamo assieme nella 41.ma batteria alpina, dal novembre 1944 al maggio 1945, a Fiume. In batteria c’erano circa 150 soldati: per molti di loro tornare in Italia fu difficile, presi dal tiro incrociato delle truppe slave e dei partigiani, quando Trieste era già libera ma Fiume non lo era ancora”. Così Mario Xicovich, secondo un comunicato Ansa datato 8 luglio 2010, ricorda il commilitone Lelio Luttazzi. Quest’ultimo, nel periodo indicato, non poteva che vestire la divisa di un reparto delle forze armate o dei corpi militari della Repubblica Sociale Italiana. Qualcuno considera Luttazzi (che poi si professò antifascista) un feroce assassino o uno sgherro di Salò? Certamente no. Parto da questo frammento di storia perché, nel corso delle recenti celebrazioni, si è gettato fango su tutti coloro che, per i più disparati motivi, vestirono la divisa della Rsi. Premesso che la storia ha già stabilito in maniera inequivocabile dove stesse la ragione e dove il torto, occorre riflettere prima di etichettare come infami tanti giovani che in molti casi furono semplicemente travolti dagli eventi o temettero, non rispondendo alla chiamata alle armi di essere fucilati come disertori o di causare rappresaglie a danno dei familiari. Sergio Endrigo, come ha documentato Arrigo Petacco, si arruolò ancora adolescente nella X Mas e fra i tanti che vestirono la divisa “maledetta” ci furono Walter Chiari, Enrico Maria Salerno, Giovanni Prodi (fratello di Romano) e il “nostro” Luciano Chiappini. Tutti fanatici o delinquenti? Cerchiamo dunque di operare le necessarie distinzioni e di non considerare reprobi tutti coloro che si trovarono, per un motivo o per l’altro, dalla parte sbagliata. E non dimentichiamo che, dalla parte “giusta” ci furono anche soggetti come Moranino, che fu condannato all’ergastolo e poi fuggì in Cecoslovacchia per collaborare con Radio Praga. La Storia (con la “Esse” maiuscola) ha parlato. Ma le storie individuali vanno giudicate caso per caso senza fare (e il detto non è scelto a caso) “di ogni erba un fascio”.Paola Ferrari