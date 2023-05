’Le storie siamo noi’, il libro con 59 racconti dal 1908 ai giorni nostri

Verrà presentato oggi alle 17.30, alla Biblioteca comunale di Migliarino, ‘Le Storie siamo noi’ realizzato dal gruppo di scrittura ‘Donne di Parola’ di Torino, coordinato da Claudia Manselli. Si tratta di un volume che racchiude 59 racconti, scritti da 18 autrici di tutta Italia tra cui Gilda Pozzati, codigorese di nascita, di casa nelle zone tra Comacchio e Pomposa, e oggi residente in Piemonte. ‘Le Storie siamo’ conduce in un viaggio nel tempo dal 1908 ai giorni nostri, narrando fatti in cui si sono incontrate - e scontrate - la grande Storia e le vicende di gente comune, attraverso le due guerre mondiali, il fascismo, le migrazioni, il ’68, la legge Basaglia, il terrorismo, le leggi sul divorzio e l’aborto, le stragi di mafia, fino all’epidemia di Covid. Il libro parla di coraggio, amicizia, rabbia, vergogna, riscatto, ma anche di impegno e militanza civile e politica. I racconti di Pozzati ricostruiscono un’intera epoca: quella delle valli di Comacchio e dei ladri di anguille con le loro battane e le loro fiocine; quella delle famiglie del Polesine sfollate dopo l’alluvione del ’66,