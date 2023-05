Le strade della protesta "Via Palmirano a rischio"

"A Gaibanella in via Palmirano le auto e i mezzi pesanti sfrecciano a folle velocità". A dirlo è Valerio Aldighieri, attivista del Partito Democratico che ha effettuato un sopralluogo nella frazione di Ferrara dove ha incontrato proprio alcuni residenti. Nel dettaglio è stata chiesta maggiore sicurezza per il tratto stradale che collega il centro della frazione fino all’innesto con la Statale 16. "La carreggiata stradale è stretta – spiega Valerio Aldighieri, dopo l’incontro con i cittadini – poi se si aggiunge il fatto che spesso s’incrociano due tir, i disagi sono enormi. E’ persino difficoltoso raggiungere le attività commerciali in sicurezza. È pericoloso – prosegue entrando nel dettagli – addirittura per i residenti raggiungere i cassonetti dell’immondizia lungo la via, tra l’altro non è presente neppure un attraversamento pedonale".

L’attivista Dem poi, rivolgendosi all’amministrazione comunale chiede: "E’ necessario provvedere e cercare le soluzioni migliori. Serve almeno un attraversamento pedonale a raso all’altezza dei cassonetti, opportunamente segnalato e illuminato. Inoltre, uno speed check per indurre a moderare la velocità, richiesta da troppo tempo inascoltata". Tra le segnalazioni raccolte da Valerio Aldighieri anche quella dei residenti della via Rosseglina. "Si tratta di una strada bianca di 200 metri che collega la statale – precisa – i cittadini chiedono che venga asfaltata e che siano installati dei punti luce in corrispondenza delle abitazioni. Sono tutti interventi di pertinenza del Comune, tranne la pavimentazione stradale di via Palmirano che – aggiunge Aldighieri – è invece di competenza della Provincia, alla quale ha già avanzato richiesta di inserire il tratto interessato, nel piano di asfaltature della Provinciale 22 prevista per l’estate 2023. Nei prossimi giorni – conclude – solleciterò il dirigente comunale competente al fine di organizzare un sopralluogo per verificare le criticità e valutare le migliori soluzioni".

Mario Tosatti