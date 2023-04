Le strane fatture di un artigiano e la salvezza Spal

Caro Carlino,

gradirei un chiarimento da parte delle associazioni di categoria riguardo la condotta di un artigiano. Un idraulico mi ha inviato una fattura indicando solo il costo totale del materiale e della manodopera. La mia richiesta di ulteriori dettagli (quali materiali, quante ore e il costo unitario per sapere come si è determinato l’importo), ha avuto come risposta scritta “I dettagli sono inutili, il conteggio delle ore impiegate lo abbiamo fatto noi, per cui la fattura è questa”. La mia domanda è dovuta all’assenza di un qualsiasi accordo o preventivo, perché è stato un intervento d’emergenza e perché le fatture ricevute in precedenza hanno sempre riportato questi dati. Invece l’artigiano risponde “le fatture vengono fatte tutte nello stesso modo della sua, in fattura non manca nulla di quanto è stato fatto”. E’ questa la prassi comune e corretta degli associati di emettere fatture?

M. T. Ghirardi

La Spal non è riuscita a superare il Brescia, due volte in vantaggio, due volte è stata raggiunta. Il tifo, però, non è mai venuto meno nell’arco di tutto il match. Non si è vinto ma la zona play out rimane a un solo punto e dopo la partita con il Modena ci sarà lo scontro diretto con il Perugia. Obbligatorio credere nella salvezza anche perché in B poche squadre hanno giocatori del calibro di Neinggolan e Maistro. A Modena è ineludibile un risultato positivo.

Elio Cataldo