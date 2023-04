Le suore contro la persecuzione Gli ebrei salvati nel libro di Armeni

È carità, termine oggi desueto, il sentimento attorno cui si snoda Il secondo piano (Ponte delle Grazie), il fresco di stampa che la giornalista televisiva e scrittrice, Ritanna Armeni, presenterà oggi, alle 17 - dialogando con Annamaria Ansaloni Ravenna - all’Istituto di Storia Contemporanea presieduto da Anna Quarzi. Un romanzo ambientato nel 1944, in un convento francescano della periferia di Roma, dove Suor Ignazia e le sue sorelle ospitano al primo piano una infermiera tedesca e al secondo famiglie sfuggite al rastrellamento del ghetto. Lo fanno senza tentennamenti, con una abnegazione alla fede - o anche più semplicemente all’umanità - in netto contrasto con un Vaticano che sta trattando la resa nazista e con un Pontefice che optando per la prudenza antepone di fatto la ‘diplomazia’ al ‘sacrificio’.

Una storia vera, quella raccontata da Armeni, che affonda nella scoperta, grazie a Suor Grazia Loparco, docente alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxiluim, che nella Roma della Resistenza furono 5 mila gli ebrei salvati nei conventi. Fatti pressoché sconosciuti, "perché fonti cattoliche e laiche hanno dato scarso valore a queste esperienze". Carità. Una parola che non sembra far più parte del nostro vocabolario. "Io stessa, come laica e femminista, per molto tempo vi ho attribuito poco valore, preferendo libertà e giustizia. E’ invece una virtù passiva, ha una forza propulsiva enorme. E’ il sentimento rivoluzionario che anima il libro".

E’ in corso il dibattito, complice la paura esplicitate da Liliana Segre in occasione della Giornata della Memoria, sulla perdita dei testimoni e sulla conseguente perdita della memoria e della coscienza. "E’ un passaggio che io stessa ho vissuto col libro, per cui ho trovato un unico testimone, all’epoca bambino. La storia però è questa, il momento in cui smette di tingersi di cronaca, quando non ci sono più le persone. Eppure la conosciamo".

Anche oggi c’è la guerra, in Ucraina. Quale è il sostantivo che manca? "E’ pace, sembra banale, ma non è così. Solo Papa Francesco la nomina. E’ una questione di prospettiva da cui si sceglie di raccontarla. Finché lo si fa in termini di oppressori e oppressi, di vincitori e vinti, di nemici e armi, di lotta e sangue, non si lascia spazio al contatto, al rispetto, al riconoscimento dell’altro".

Camilla Ghedini