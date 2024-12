Le tappe di pellegrini e cicloturisti. Sono gli ’Amici dei cammini del Delta’

COMACCHIO

Gli "Amici dei cammini Delta del Po" sono pronti ad accogliere pellegrini, camminatori e cicloturisti. Si tratta di una rete tra operatori turistici e altri servizi, disponibili a diventare punto tappa di ospitalità e ad offrire supporto concreto a coloro che percorrono i cammini del Delta del Po. A far parte della rete sono strutture ricettive, ristoranti, operatori del settore turistico, Uffici Informaturismo e altre realtà che hanno aderito al progetto volto a far conoscere itinerari e peculiarità paesaggistiche, culturali, storiche, enogastronomiche del territorio. Sul sito del Gal Del Delta 2000 è riportato l’elenco di tutte le realtà facenti parte della rete e tutti i servizi a disposizione di pellegrini, camminatori e cicloturisti. Questi ultimi potranno percorrere il periplo Cammini Delta Po e compila la Carta del Periplo: una sorta di credenziale, che attesta la percorrenza del periplo, tramite i timbri che certificano, per le varie tappe, il passaggio dei camminatori. Timbri che potranno essere raccolti presso gli "Amici dei Cammini Delta del Po". Il periplo è composto da via Romea Germanica, via Popilia, Viae Misericordiae e Il cammino di Dante che attraversano l’area deltizia. È possibile percorrerlo anche in momenti diversi. Come riportato all’apposito link dedicato alla rete, raccogliendo almeno dieci timbri lungo i punti tappa, sarà possibile ritirare il kit del viaggiatore (consistente in zaino del viandante, sacca del viandante e borraccia termica disponibili fino ad esaurimento scorte) al Gal Delta 2000, inviando una e-mail a info@deltaduemila.net, assieme ad una copia della Carta del Periplo con i timbri ottenuti durante il Cammino. Si arricchisce di nuovi servizi dunque, il percorso di valorizzazione dei cammini del Delta del Po che si sposa con l’ampio più grande progetto "Percorrendo le vie di pellegrinaggio dagli Appennini al Delta Del Po", che vede la cooperazione tra Gal Delta 2000 (capofila) e gli altri cinque gruppi di azione locale della regione, volto ad intercettare un turismo esperienziale che sempre di più attira visitatori permettendo loro di immergersi nelle tradizioni, e a contribuire a generare un indotto per la popolazione.

Valerio Franzoni