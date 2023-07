"Le telecamere intelligenti? Ecco a che servono"

Caro Carlino,

presto verrà installata a Ferrara una rete di “telecamere intelligenti”, capaci di riconoscere le targhe dei veicoli. L’amministrazione ci protegge: il sistema serve a riconoscere rapinatori ed assassini. Come se esistesse un database associato ai veicoli di questi malviventi. E come se, soprattutto, le Forze dell’ordine li perseguissero a caso, una volta capitati sotto l’occhio della telecamera, e non invece li andassero a cercare, a casa o in qualunque tana si fossero nascosti. I database (archivi) correlati alle targhe invece riportano un altro tipo di informazioni: se abbiamo fatto la revisione, pagato l’assicurazione o abbiamo qualche multa pendente. Soprattutto questi archivi riconosceranno la tipologia di veicolo e la classe di Emissione (Euro 4-5-6..) impedendo, ben presto, alle vetture più inquinanti di entrare nella cerchia delle mura. Con buona pace degli amici delle amate frazioni.

Pierandrea Andriulli

* * *

Tutti i concerti?

Al Parco Bassani

Dopo il grandissimo successo del concerto del Boss, certificato anche dallo studio Unife, propongo che i futuri concerti del Summer Festival, con artisti del calibro di Eros Ramazzotti o degli Europe, vengano tenuti al Parco Bassani che a mio parere presenta le condizioni ideali. Che cosa ne pensa il nostro sindaco? (domanda retorica).

Franco Ferrarini