Le ultime pubblicazioni di Ines Cavicchioli. La raccolta ’Profili’

Diverse le ultime pubblicazioni di Ines Cavicchioli, amica di Roberto Pazzi, è sua dicitrice e lettrice in numerose occasioni pubbliche, ma anche docente, dirigente scolastica, counselor familiare, analista transazionale, regista teatrale, attrice, scrittrice e poetessa. Ha pubblicato nel 2023 il romanzo breve "Ritorno a casa", con la prefazione di Nicoletta Poli e l’anno dopo un altro romanzo "Anima Mia…", che narra di tre modi diversi di vivere la vita o di non viverla per scelta. Tre diverse modalità d’Attesa. Tre Forme o soluzioni. Tre storie e tre persone. Un tempo che è stato il medesimo e che li ha visti vivere senza incontrarsi, se non attraverso la Finzione Letteraria, che gli ha dato un nome e una circostanza. La raccolta di novelle dal titolo "Profili", uscita a dicembre è invece l’edizione al maschile di testi composti in giovinezza e rinfrescati in età matura. Dodici profili di uomini, la cui storia personale è vista da un solo lato, quello femminile. Un punto di vista "di parte", si direbbe, e per questo ne viene mostrato solamente il profilo, più incisivo magari e forse più suggestivo. Uno soltanto viene narrato secondo il punto di vista del protagonista che non c’è più. Recentemente ha pubblicato anche il romanzo famigliare "Lei, com’era" e che narra le vicende di una famiglia, vissuta all’inizio del 900 in un paese che è lo stesso di origine dell’autrice. Infine a febbraio il romanzo epistolare "Venticinque anni fa", un carteggio che riscrive i contorni e i tratti di personalità ancora non ben definiti tra una Protagonista è un Alter-Ego, che risponde con il Tu, come Altro da Sè, ma con maggiore esperienza di vita e di affanni. ambientato negli ultimi scorci del Novecento.

