Le uova dell’Anc alla don Zanandrea

Nella giornata di ieri, l’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Cento, rappresentata dal presidente Walter Chessa e da una delegazione di soci, si è recata alla fondazione Don Zanandrea per fare visita agli ospiti della struttura socio-riabilitativa, educativa ed assistenziale, e portare in dono le uova di Pasqua dell’Arma dei carabinieri. L’Anc ha così portato gli auguri di Pasqua a tutti gli ospiti ed a tutti gli operatori e responsabili della Fondazione, ringraziandoli per il lavoro svolto.