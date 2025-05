Le Vallette all’interno del Mab Unesco

Vallette di Ostellato all’interno del Mab Unesco. Quest’anno si festeggiano i 30 anni dal conferimento del riconoscimento. Ostellato, insieme a Ferrara e Comacchio, è stato beneficiario di un contributo del ministero del Turismo per finanziare la promozione turistica dei siti che ne fanno parte. "Festina lente" (affrettati lentamente) è il nome del progetto che ha al suo interno un secondo anniversario, i dieci anni del Delta del Po come riserva Mab Unesco. I percorsi spaziano dalle storiche mura estensi, alle residenze rinascimentali delle delizie estensi, fino ai suggestivi paesaggi delle Valli di Comacchio. Gli amanti della natura potranno immergersi in esperienze come il birdwatching, tour in bicicletta e navigazione sui canali storici. Oltre agli itinerari, "Festina Lente" propone un ricco calendario di eventi che celebra arte, gastronomia e tradizioni. Tra le esperienze più attese, banchetti rinascimentali, show cooking con chef stellati e parate storiche sulle acque di Comacchio. Un’opportunità unica per esplorare Ferrara, Ostellato e il Delta del Po al ritmo giusto, dove "Festina Lente" diventa un invito a rallentare e assaporare ogni sfumatura di questo straordinario patrimonio. Per Ostellato un’esclusiva rinascimentale: "Zucca in festa", il 10, 11, 17, 18, 24 e 25 ottobre.