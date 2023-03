Le valli si trasformano in palcoscenico per le gare di canoa e kayak

COMACCHIO

Comacchio si trasforma in palcoscenico di tre eventi sportivi per la promozione degli sport acquatici e di tutto il territorio comunale su scala nazionale ed internazionale, partendo proprio dalla canoa velocità, che da anni vede protagonisti atleti locali: uno fra tutti, il campione di livello mondiale Giacomo Cinti. Il primo appuntamento sarà domenica, nella cornice delle valli adiacenti alla città, con il campionato federale di canoakayak e Sup. L’evento per Comacchio, organizzato da Canoa Club Comacchio e Delta Sup con il contributo e il patrocinio del Comune, rappresenta anche un’ottima occasione per far conoscere la città. Sono attesi tra i cento e i centocinquanta partecipanti. "Già un ottimo risultato – conferma Giacomo Cinti, tra i promotori ed organizzatori della manifestazione – per la prima edizione di un evento di livello, organizzato in breve tempo, reso possibile grazie al lavoro di squadra con i professionisti di Delta Sup ed alla messa in rete con diverse realtà attive sul territorio: Msp Ferrara, Assonautica ed Anmi".

Il Sup sarà di nuovo protagonista nel week-end dell’1-2 aprile, con la tappa di coppa del mondo di Sup della Federazione internazionale ICF, la Spring Sup Race, che si terrà al Lago delle Nazioni e nel tratto di mare antistante. Poi, il 14 maggio, il Lago delle Nazioni ospiterà la prima edizione dell’evento di nuoto in acque libere, organizzato da Uisp Ferrara. "Si tratta di tre eventi sportivi con un obiettivo comune – commenta l’assessore allo Sport, Emanuele Mari -: lanciare la città nel panorama delle competizioni in acqua di alto livello, una strategia che promuove, attraverso un’immagine nuova e finora inedita, l’eclettica Comacchio e il suo rapporto imprescindibile con l’acqua".