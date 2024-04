"Le valli sono un vero monumento, pilastro della rinascita per la città"

Alla Manifattura dei Marinati di Comacchio si è tenuto l’ultimo incontro del ciclo ‘Rileggere la storia per capire la città’, organizzato dall’associazione culturale locale "La città invisibile". Ospiti della giornata sono stati il giornalista Francesco Erbani, per 25 anni caposervizio delle pagine culturali de La Repubblica, e Francesca Leder, urbanista dell’Università di Ferrara. Al tavolo, insieme a loro, Fiorella Shane Arveda e Federica Gentili del direttivo dell’associazione, e l’assessore alla Cultura Emanuele Mari che, nel portare il proprio saluto, ha ricordato l’importanza e l’unicità del progetto de "La città invisibile". La conferenza si è svolta sotto forma di dialogo, con i due ospiti che si sono confrontati sul tema del lento conoscere le città. Erbani ha posto l’accento sul lasciarsi trasportare dai luoghi delle città, visitarle senza la fretta di dover per forza correre. Visitare le città senza pregiudizi o aspettative. Adagio, come titola il suo ultimo libro-guida ‘Roma adagio’ che è stato reso disponibile al banchetto, presente in sala, della libreria ‘Gulliver’ di Lido degli Estensi. Inoltre, è stato approfondito il tema dello spopolamento delle città e dei centri storici e la sua cura laddove gli abitanti stessi tornassero a essere custodi della loro stessa città. "Le spinte dal basso delle associazioni della città possono fare grandi cose - ha affermato Erbani, riportando molteplici esempi. Da qui il discorso si è esteso al pensiero che anche Comacchio possa assumere nuovo vigore a partire dalle risorse di cui dispone: le bellissime caratteristiche del suo centro storico, e la monumentalità delle sue valli.

"Io direi che sono proprio un monumento le vostre valli", ha affermato Francesca Leder, caldeggiando un loro nuovo protagonismo tra tutela, produttività e mantenimento del bene. Con questi stimoli e spunti di riflessione si è chiuso l’incontro, animato da molte domande dal pubblico, soprattutto incuriosito dall’idea di far rivivere la città a partire dall’abitare, spesso soffocato dalla "industria pesante" del turismo, così come l’ha definita Erbani. Il monito è stato infatti quello sì di conservare un turismo rispettoso delle città ma di conservare la città stessa e chi la vive tutti i giorni.

v.f.