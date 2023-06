Le Vibrazioni e Rosa Chemical in concerto

Si chiama ‘Poggio Arena Live’ il grande evento di tre giorni con dj Prezioso, Le Vibrazioni, Finesse e Rosa Chemical, organizzato per agosto dalla Proloco di Poggio Renatico. Giovedì sera sono stati svelati gli ultimi grandi nomi dei big della musica che saranno presenti. "Il primo giorno, il 25 agosto, ci sarà il concerto gratuito di dj Prezioso, artista internazionale che sarà anticipato dai nostri talenti locali – hanno detto Emiliano Peccenini della Proloco, gli assessori Andrea Bergami e Serena Fini e Valeria Gamberoni dell’agenzia degli artisti –. Sabato 26 agosto, invece, per i giovani ci sarà Finesse, producer che ha lavorato con grandi come Ghali, Irama e Sfera Ebbasta. La stessa sera, ci sarà anche Rosa Chemical, reduce dal successo di Sanremo con Made in Italy e artista certamente provocatorio ma che sa quello che fa, interessante e da guardare con attenzione. Domenica il gran finale con Le Vibrazioni, band di successo dal palmares d’oro. Per queste ultime due giornate i biglietti (25 euro) sono in vendita su Vivatiket, un prezzo che abbiamo voluto tenere basso per venire incontro a tutti". Ad aiutare nella gestione dell’evento anche la protezione civile e le forze dell’ordine.