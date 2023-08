Le voci dal fronte "Nuova emergenza, da noi porte aperte"

di Mario Bovenzi

Sono loro in prima fila nell’accoglienza e nel difficile percorso dell’integrazione. Volontari e parrocchie, punto di riferimento spesso per chi arriva in un paese che non conosce, che magari viene lasciato solo, un documento in tasca. A volte nemmeno quello. Don Giorgio Lazzarato, ordinato sacerdote nel 1977, guida le parrocchie di Salvatonica, Ravalle, Porporana, San Biagio di Bondeno e Settepolesini. La sua è una vita spesa al servizio di persone in difficoltà, persone che non hanno più un lavoro, immigrati, donne sole con i loro bambini, famiglie, persone con problemi psichiatrici. Il sacerdote ha creato tre strutture dove accoglie chi ormai non ha più un santo a cui votarsi. E si rivolge a lui. "Siamo davanti ad una nuova emergenza – sottolinea –, giusto che venga affrontata, come stanno facendo la prefettura, le istituzioni. Ma va sollevato un velo per raccontare una realtà che non tutti conoscono, mi riferisco a chi arriva in questo Paese con un permesso di soggiorno. Queste persone se non vengono accompagnate nel loro percorso, se prima di tutto non hanno una residenza rischiano di trovarsi in una terra di nessuno, facile preda delle organizzazioni criminali che ne fanno manovalanza". Fantasmi nel nome della legge, a loro è proprio il parroco a dare un volto, un possibile futuro. "Li accolgo – spiega – e così possono prendere qui la residenza, basta anche solo un anno. In questo modo hanno le carte in regola per trovare un lavoro, per prendere una casa in affitto, possono farsi una carta d’identità. Senza residenza è come non esistessero".

Sono oltre 30 le persone che accoglie, persone che vengono mandate dai servizi sociali, famiglie sfrattate dopo la crisi del Covid, c’è anche chi deve scontare i domiciliari. Da lui trovano sempre una porta aperta, una pizza da mettere nel forno e mangiare insieme. "Nella trattoria ‘dal Pret’ – riprende –, struttura che si trova a San Biagio e purtroppo è chiusa, voglio creare una scuola per imparare a fare la pizza, una vera e proprio scuola che aprirà le porte ai minorenni, magari qualche ragazzo potrà scoprire così qual è la sua strada". Ma su tavolo c’è una nuova emergenza, l’arrivo di persone fuggite da una terra. "Con un ex agriturismo, struttura con la quale lavoriamo insieme da anni, stiamo cercando di attivare posti per accogliere".

Raffaele Rinaldi è direttore dell’associazione Viale K che a Ferrara si occupa di accoglienza da 25 anni. "Facciamo corsi di formazione – racconta –, di lingua, vengono illustrate quali sono le regole per la convivenza. Obiettivo, gettare le basi dell’integrazione. La carta vincente è sicuramente quella che viene definita l’accoglienza diffusa, è un errore fare casermoni, strutture che alla fine rischiano di favorire l’isolamento. L’obiettivo di tanti di questi ragazzi è quello d’integrarsi, di costruirsi una vita. Vengono da questo punto di vista creati anche rapporti con alcuni agricoltori e loro, ogni mattina, prendono magari una bicicletta e vanno a lavorare nei campi. Il primo problema per avviare un percorso reale è proprio quello del lavoro, a volte una strada più facilmente percorribile per gli immigrati che si danno anche da fare per mantenere l’occupazione che per gli italiani che, a 50 o 60 anni, si trovano a vivere situazioni di profonda fragilità. Il reddito di cittadinanza, anche qui due sono le facce. Certo qualcuno ne ha approfittato ma per molti, soprattutto nel periodo del Covid, quei soldi sono stati un’ancora di salvezza".