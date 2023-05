L’eccellenza del Restauro ospite da mercoledì nei padiglioni fieristici

Torna "Restauro – Salone Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali, dei Musei e delle Imprese", dal 10 al 12 maggio nei padiglioni di Ferrara Expo. Prima e unica in Italia, la manifestazione, quest’anno alla 28esima edizione, è il punto di riferimento a livello internazionale nell’ambito dei beni culturali e luogo d’incontro di aziende, istituzioni e mondo della ricerca che contribuiscono alla tutela della storia e alla valorizzazione della cultura tangibile. L’inaugurazione ufficiale mercoledì alle ore 10.30.

"Sarà una edizione – sottolineano gli organizzatori – caratterizzata da stand espositivi, tecnologie all’avanguardia, imprese d’eccellenza, esempi virtuosi, business meetings, mostre, premi, incontri B2B con operatori italiani e stranieri, momenti convegnistici e molto altro". Tanti saranno i temi approfonditi grazie al ricco programma: dalla digitalizzazione dei beni culturali alla sicurezza sismica degli edifici storici, fino ad arrivare alla transizione ecologica e al ruolo strategico del patrimonio culturale. "Qual è la meraviglia del nostro patrimonio culturale? – si è chiesto Marco Gulinelli, assessore alla cultura del comune di Ferrara –. Sono i nostri musei, i nostri siti archeologici, tutto ciò che intendiamo con il termine di beni culturali. Questa è una meraviglia che abbiamo ereditato. Dobbiamo continuare a lavorare per dare più vita al patrimonio storico-artistico e grazie al Salone del Restauro tutto ciò è possibile". Andrea Moretti, presidente Ferrara Expo, ha aggiunto: "Il restauro italiano è un’eccellenza assoluta al mondo e affonda le sue radici nell’artigianalità. Una manifestazione di riferimento per il settore, di alto profilo culturale e scientifico. Grande spazio sarà dato alla formazione, unico grande strumento per crescere come comparto. Nel mondo chi vuole fare Restauro guarda all’Italia".

Lauro Casoni