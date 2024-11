L’eccellenza è in piazza. Cortevecchia, il progetto è da ’menzione d’onore’

Menzione d’onore per il progetto di rigenerazione e riqualificazione urbana di piazza Cortevecchia al Piranesi Award 2024, prestigioso premio internazionale istituito nel 1989 e assegnato alle migliori opere di architettura completate negli ultimi due anni. Frutto di un percorso partecipato tra Comune e comunità, il progetto era stato tra i cinque selezionati per rappresentare l’Italia e i suoi migliori contributi in architettura. Erano state infatti selezionate 52 opere di architettura provenienti da 11 Paesi europei (Austria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria), oltre a 42 progetti universitari, candidati da 21 facoltà di Architettura. "L’equilibrio tra il paesaggio e il carattere urbano del sito – questa la motivazione del premio –, unitamente alla complessità delle esigenze archeologiche, è risolto in modo eccellente attraverso la decisione di sollevare gli alberi. La topografia a griglia conferisce una struttura e apre possibilità per diverse funzioni nella piazza. L’uso di materiali e tecniche tradizionali dialoga con il contesto storico della città". L’obiettivo al centro della riqualificazione – avviata nell’agosto 2023 e conclusa a marzo per un costo complessivo di circa 1,1 milioni – è stato quello di trasformare piazza Cortevecchia da distesa di asfalto a polmone verde, con una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale e la riduzione dell’impermeabilizzazione delle superfici. "Piazza Cortevecchia – così il vicesindaco Alessandro Balboni – si conferma modello di successo. La menzione al Piranesi award certifica che Ferrara è all’avanguardia a livello europeo per l’attenzione alla sostenibilità e all’innovazione nel pensare gli spazi della socialità. Una volta smorzata ogni polemica strumentale da campagna elettorale, possiamo affermare che useremo lo stesso metodo vincente anche per le altre piazze oggetto di rigenerazione e ridefinizione della città. Continueremo a riqualificare spazi degradati e a portare più verde in centro per combattere i cambiamenti climatici e rendere quei luoghi più vivibili per tutti".

La piazza è stata inaugurata lo scorso maggio, riqualificata in chiave green grazie al coinvolgimento diretto dei cittadini chiamati nella scelta del progetto vincitore tra nove diverse proposte. Il lavoro con maggiori preferenze è stato quello ideato da Inout architettura. Hanno collaborato con gli architetti Mario Assisi e Valentina Milani l’agronomo Giovanni Morelli per le opere a verde e l’ingegnere David Voltan per quelle idrauliche.

"Questo – così Mario Assisi – è un riconoscimento all’interdisciplinarità e all’impegno di integrare una molteplicità di contenuti di carattere architettonico e urbanistico, ingegneristico e ambientale all’interno di un quadro di sintesi dove le singole componenti si arricchiscono reciprocamente. Alla volontà di utilizzare la topografia come elemento principale per risolvere le interferenze con il sottosuolo, contenere le alberature e costruire opportunità di interazione tra lo spazio e le persone".