L’eccidio della famiglia Merli : "La giustizia in quegli anni ha fallito. Nessun perdono per chi ha ucciso"

E’ il febbraio del 1955, Corte d’Assise d’appello di Venezia. Nell’aula il silenzio, lo Stato vuole dimenticare, reati estinti, amnistie, condoni. In piedi Rolando Gnudi, quando uccise e ordinò l’assalto aveva 18 anni. Viene condannato a 24 anni di reclusione per il duplice omicidio di Clindo e Cristina Merli. Condono di 21 anni, scarcerato nel dicembre 1953. Amnistiati la rapina, il tentato omicidio e la violazione di domicilio. Due anni prima, nel maggio 1953, la Cassazione aveva scritto la parola fine per Nereo Pavani, Alfredo Gnudi, Erber Gnudi, Filippo Guberti, Wilson Borsetti e Gino Grazzi. Un altro sconto. Condonati a tutti 10 anni. Ad Alfredo Gnudi, 9 anni, è latitante. Reato estinto per amnistia. Tutti i condannati hanno beneficiato dei condoni dopo il 1945 per i reati politici.

Quel periodo, la giustizia italiana. Come la definisce?"La giustizia in quegli anni ha fallito. Ora speriamo che la coscienza di chi è rimasto non si avvalga di armistizi e condoni", risponde Emanuela Federico, 81 anni. E’ la figlia di Irma Merli. Lei e Cristina Merli (detta Giancarla) – abita in Liguria, è la figlia di Giannetto – sono le nipoti di Clindo Merli. Come due sorelle.

Erano partigiani?"Così si definivano ma erano solo delinquenti, delinquenti animati da rancore, odio per la nostra famiglia. Hanno ucciso e hanno rubato. Hanno frugato dappertutto, nei cassetti e nei mobili, arraffando quanto più possibile. Rubarono un orologio placcato oro, due anelli d’argento, tre catenine d’oro, un paio di scarpe e 50.500 lire. Rubarono anche un bicicletta".

Perché quest’odio verso la sua famiglia?"Non lo so proprio. Mio nonno era un proprietario terriero, era molto generoso con i suoi dipendenti, li aiutava, aiutava la gente del paese. Era più attento alle loro esigenze che a quelle della sua famiglia. Mio bisnonno era come lui, mi raccontarono che assunse un ragazzo che era appena uscito dal carcere. Allora non lo faceva nessuno".

Si sarà chiesta cosa ha scatenato questa violenza?"Gli studi hanno messo in evidenza che il vero movente dell’eccidio andrebbe individuato nei rancori che i fratelli Angelo e Alfredo Gnudi covavano verso la nostra famiglia. Angelo – ex segretario del Fascio Repubblicano di Pescara di Francolino, divenuto dopo la Liberazione un pezzo grosso della sezione comunista – e Alfredo, quest’ultimo a causa di un terreno in affitto assegnatogli da Clindo in misura minore di quella desiderata".

Lei quanti anni aveva?"Un anno. Mia mamma Irma quando diventai più grande mi raccontò tutto, ma non se ne parlava mai volentieri. Io quella notte ero al piano di sopra".

Li perdona?"Il difficile concetto del perdono. Le colpe dei padri non devono ricadere sui figli e questo deprecabile delitto va contestualizzato in un periodo storico complesso e difficile, in cui l’indottrinamento politico faceva credere che uccisioni, regolamenti di conti per invidie e vecchi rancori potessero essere giustificati e giustificabili agli occhi di chi commetteva misfatti e a tutti coloro che ne erano compari e complici. Mi auguro che col tempo e la maturità colui che materialmente ha commesso il delitto abbia insegnato ai propri figli che è stato sbagliato ciò che ha fatto perché nessuna ideologia politica giustifica il rubare e uccidere. Il perdono è riservato ai discendenti della famiglia degli uccisori, non è giusto che portino il fardello delle colpe dei padri".

Se ve lo chiederanno?"Non troveranno porte chiuse".