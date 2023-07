L’economia boccheggia Irrigazioni non stop nei campi arsi dal sole Imprese al lavoro la notte

di Mario Bovenzi

Il caldo picchia come un martello, entra nei capannoni, rallenta i movimenti degli operai edili aggrappati su ponteggi che diventano incandescenti, sui tetti che abbagliano. Il mondo del lavoro corre ai ripari, l’economia risponde per non fermarsi. Ci sono imprese che concentrano la lavorazioni nelle ore notturne, fino alle 24. Vicino ai cantieri edili sorgono gazebi per dare refrigerio ai muratori. Nelle campagne, già secche quando ancora non si è spento l’eco della grande alluvione della Romagna, c’è chi irriga le piante – mais e soia – h 24, non stop. "Qui se ci fermiamo si secca tutto", dice Daniele Pintoni, agricoltore, associato alla Coldiretti. Con i terreni nel comune di Ferrara. Ieri nei campi la colonnina è arrivata a segnare 37 gradi. L’altro giorno è volata – stava lavorando con il trattore in un campo di bietole – a 39 gradi e mezzo. "Per ora il mais sta reggendo ma a causa di queste temperature così alte si notano già alcuni segnali preoccupanti, abbiamo finito quattro giorni fa il primo giro d’irrigazione. Dobbiamo continuare". Dai tubi esce l’acqua mentre le pompe si bevono il gasolio. "Se ne vanno tra i 2 e i 3 litri all’ora, con questo caldo i costi di produzione salgono", sottolinea mentre guarda con orgoglio la sua soia, ancora verde. Anche l’edilizia soffre, con le alte temperature sui ponteggi crescono i rischi per la sicurezza. Lungo i cantieri sono nati gazebo dove gli operai trovano sottili linee d’ombra. I lavori nelle strade – il catrame che brucia – vengono fatti soprattutto la notte anche in quelle arterie di non intenso traffico. Si sfruttano così le ore più fresche.

La stessa pensata ha avuto Omero Balboni, 74 anni, titolare a Sant’Agostino di un’impresa che ricicla la plastica, un fiume che viene lavorato ad altissime temperature. Sedie, tappi, contenitori del pomodoro, cassoni. Vengono spezzettati, tritati, diventano granelli, finiscono in tutta italia per diventare contenitori magari dei rifiuti per la raccolta differenziata. "In un capannone si fiora le temperatura di 45 gradi, una temperatura infernale – spiega –. Abbiamo deciso di concentrare la produzione nelle ore notturne, dal tramonto fino alle 24". Stesso soluzione è stata adottata per il turno della mattina. Si comincia presto, alle 6, in alcune giornate anche alle cinque. "Adesso vogliono fare tutti quel turno che prima non piaceva a nessuno", dice un po’ scherzando. L’impresa, che si succede di generazione in generazione, è stata fondata da Ieromine Balboni nel 1965 a Cento. Mangiava gli scarti della plastica, li lavorava per traformarli in granelli colorati, materiale pronto a rinascere dalle ceneri del mondo del consumismo. Ieromine fu un pioniere di un mondo che doveva ancora nascere. "L’altro accorgimento – riprende Balboni – per tutelare i nostri dipendenti è quello di mettere a disposizione bevande fresche. Poi teniamo spalancati i portoni, i finestroni sul tetto. Per anni ho lavorato nei reparti, so cosa significa affrontare quel caldo. Ma dobbiamo andare avanti, dobbiamo lavorare. Del resto l’estate è così, ricordo quello che successe nel 1983. C’erano picchi di calore fortissimi. Dobbiamo usare accortezza, buon senso. Come facevano in passato. D’estate i miei nonni non andavano mai in campagna prima delle 15, allora non c’erano condizionatori. Forse siamo un po’ più agiati".