L’edificio bruciato non si vende. E allora lo compra il Comune

"Mettere in sicurezza un’area che riqualifica un quartiere, per arrivare alla sistemazione totale di uno spazio che merita una razionalizzazione". L’obiettivo del sindaco Simone Saletti e della giunta, che ieri sera hanno portato l’argomento all’approvazione del consiglio comunale è chiaro. Hanno chiesto l’autorizzazione all’acquisto dell’immobile di via Vittime dell’ 11 settembre. La procedura fallimentare della Girasole immobiliare srl ha visto tutte le aste andare deserte. Lo compra il comune e per questo ha attivato una variazione al piano investimenti e di bilancio. "Vogliamo mettere in sicurezza e bonificare l’area prima che diventi una nuova ex coop. E’ un occasione per sistemare un quartiere con un polmone verde e chiudere un cerchio – spiega il sindaco -. Visto che le aste sono andate tutte deserte, abbiamo iniziato un colloquio con il curatore fallimentare, per acquistare il lotto al valore minimo". La proposta del Comune di Bondeno è di 45 mila euro a fronte dell’ultima battitura d’asta andata deserta che si aggirava intorno ai 60 mila euro. Saletti è perentorio: "Non può continuare a restare nelle mani dei vandali – dice – . Si trova vicino alle nostre scuola, ad un supermercato e al centro Maria Regina della Pace". In questi anni il Comune è intervenuto diverse volte per messa in sicurezza a seguito di atti di vandalismo. L’ultimo grande incendio, dovuto ad atti vandalici, è stato appiccato il 17 ottobre 2021 e ha devastato un’ala dell’edificio. Il capannone era stipato di materiali più svariati, abbandonati. Ma gli atti vandalici sono continuati. Vetri rotti, porte divelte, l’estate scorsa anche un tentativo di incendio dall’ascensore bloccato sul nascere dai vigili del fuoco volontari di Bondeno. Indagini e controlli, messe in sicurezza, pagate tra l’altro dal comune perchè la proprietà non ha mai provveduto, che non sono mai state sufficienti per scongiurare gli atti di vandalismo. "Il nostro obiettivo – sottolinea Saletti – è scrivere la parola fine su questa vicenda, acquistando il lotto proprio nel momento in cui è al valore minimo". Cosa ci farete? "Al momento abbiamo tante idee su quell’area – risponde - bisogna vedere se una volta che faremo le opportune analisi ci sarà qualcosa di recuperabile, visto che non ha mai ottenuto un agibilità totale".

Claudia Fortini