Leeway, Europa verde

‘Leeway’ è il titolo del progetto europeo triennale – Interreg Europe 2021-2027 – con l’obiettivo ‘strategico’ di un’Europa più verde e ‘specifico’ la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla povertà energetica. Il capofila è Sipro e vede coinvolti Belgio, Croazia, Polonia, Germania. Importo destinato, oltre un milione e 500 mila euro. Con "grande soddisfazione" dell’amministratore unico Sipro Stefano di Brindisi, a Ferrara si terrà oggi e domani – con avvio oggi alle 14, alla sede della Fondazione Estense (via Cairoli) – il primo meeting dedicato. Il focus sarà sulle comunità energetiche e sulle energie rinnovabili come strumenti a disposizione di imprese e istituzioni pubbliche sia per ridurre i costi sia per contribuire ad aumentare il benessere ambientale e sociale dei Paesi partner. "La conferma – sottolinea di Brindisi – che Sipro ha sempre operato con lungimiranza affrontando questi temi già in tempi in cui non si parlava di emergenza energetica. Oggi può mettere a disposizione un patrimonio di informazioni che fanno onore al nostro territorio". Nello specifico, come spiega la responsabile dei progetti Sipro Giada Spadoni, Leeway "interviene sulle politiche regionali e locali dei diversi partner promuovendo l’introduzione delle Comunità di Energia Rinnovabile (Rec) attraverso la condivisione e lo scambio di esperienze tra autorità pubbliche a diversi livelli". Un approccio che, come si evince dalla descrizione stessa del progetto, "richiederà uno sforzo comune per colmare le lacune nelle politiche delle Rec".