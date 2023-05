Lega: "Alle ex medie la casa delle startup"

"Un incubatore per startup alle ex scuole medie di Portomaggiore". È l’idea di Massimo Contarini della Lega come sta facendo in un altro comune la giunta di Bondeno. E poi rilancia: "Un altro edificio da recuperare? L’ex Tribunale in via Giordano Bruno , edificio di "recente" costruzione mai utilizzato a dovere, vuoto da anni ma dove il verde viene curato meglio che altrove. Prima che mi sollevino l’obiezione dicendo che l’edificio non e’ di proprietà comunale, dico che non importa, cio’ che importa e’ proporre un progetto serio e trovare la strada per metterlo a terra. Invece mi sembra che in tanti anni non si è mai pensato a un progetto valido".