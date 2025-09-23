Lega, Altieri si dimette: "Non sarò più segretario"

Con una lettera indirizzata al senatore Stefano Corti, commissario provinciale della Lega per Salvini Premier, Fabio Altieri ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di segretario della sezione della Lega di Vigarano Mainarda, chiedendo contestualmente anche la cessazione dalla militanza nel partito, con effetto immediato. Capogruppo di maggioranza dell’attuale amministrazione Bergamini, ha deciso dunque di ridare indietro la tessera del partito del carroccio ma di rimanere nel consiglio comunale dov’era stato eletto ad ottobre 2021.

"Dopo un periodo di riflessione, sono giunto alla conclusione di non ritenermi all’altezza di proseguire nell’incarico – è la motivazione che Altieri comunica a Corti – L’esperienza maturata in questo ruolo mi ha fatto comprendere come siano necessarie una più ampia esperienza sul campo e una conoscenza più approfondita del mondo politico per poter svolgere al meglio le responsabilità connesse". Ma a questo aggiunge un’azione ancora più forte.

"Contestualmente – prosegue la richiesta a Corti – chiedo di voler prendere atto anche della mia volontà di cessare dalla militanza nella Lega per Salvini Premier, con effetto immediato. Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata e formulo i migliori auguri per il proseguo delle attività del Movimento".

Poche ma ben chiare parole al commissario provinciale. "Resto in Consiglio Comunale però – ci dice – ad onorare le preferenze che il territorio ha riposto nella mia persona, fin quando ci saranno le condizioni per mettere a terra, concretamente le richieste che arrivano dal territorio.

Forse qualcuno se lo era dimenticato ma con il numero di preferenze, sono arrivato appena dopo il vicesindaco ma ho preferito, anche il quel caso, lasciare l’assessorato a chi avesse esperienza, con responsabilità, per il bene del territorio".

La decisione di dimettersi sarebbe maturata anche a seguito di un disallineamento rispetto ad alcune situazioni.

Ora rimane da vedere se manterrà il suo ruolo di capogruppo, Altieri che ha un peso di 108 preferenze e che, seppure rimanga seduto su una sedia della maggioranza, dunque vedrebbe però la Lega perdere un rappresentante nella sua rappresentanza politica in consiglio.

Ci si domanda dunque se questo possa comportare anche qualche influenza sugli assetti politici locali vigaranesi tra Lega e Fratelli d’Italia.

