Lega compatta: "Siamo con lui. Attacco vile, non arretrerà"

La Lega fa quadrato attorno a Fabbri. Il primo è il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini che ha espresso la propria "solidarietà e vicinanza", a nome suo e di tutta la comunità della Lega, per le "vergognose e inqualificabili minacce arrivate tramite lettera e destinate sia al sindaco sia ai suoi familiari". "I sindaci – prosegue il segretario – sono da sempre un patrimonio fondamentale per il funzionamento del nostro Paese: costantemente in prima linea sul territorio, sono una risorsa preziosa da tutelare. Forza Alan, siamo tutti con te". Dello stesso tenore è il messaggio che arriva anche dal sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno, sui suoi canali social manda un messaggio molto chiaro. "Solidarietà all’amico Alan per le vili e indegne minacce recapitate a lui e alla sua famiglia – si legge nel post – A lui la mia più assoluta stima, vicinanza e amicizia. Un grande sindaco che ha dimostrato in questi anni coraggio, determinazione e amore per la sua città e la sua terra: forza Alan". "Fabbri ha sempre dimostrato di lavorare con serietà, coraggio e spirito di servizio per il territorio – dice il parlamentare Davide Bergamini – anche questa volta ha scelto la strada della trasparenza e della legalità, denunciando l’accaduto alla Questura. Le minacce anonime non scalfiscono la volontà di chi è stato scelto democraticamente dai cittadini: avanti senza paura". Il segretario regionale della Lega, Matteo Rancan: "Siamo al fianco di Fabbri, colpito da un attacco vile che spero tutti condannino. A lui va la mia solidarietà, certo che non arretrerà di un millimetro rispetto al lavoro che ha svolto".