Lega Consumatori, Maggi in staff

Dopo sessant’anni di guida del fondatore Pietro Praderi, la Lega Consumatori volta pagina e a seguito del Congresso nazionale del 20 dicembre, nuovo presidente è Cristina Cafferata con un rinnovato staff di vertice. Andrea Maggi, è stato eletto membro del Consiglio nazionale ed Enrico Scarazzati, è stato riconfermato vicepresidente nazionale con delega ai rapporti con Banche e Ania.

Con la presenza di Maggi e Scarazzati si rafforza la partnership con l’associazione Ferrara Cambia, di cui Maggi è fondatore e presidente, che ha dato vita a ‘Ferrara Consumatori’, un servizio innovativo che offre consulenza aperto a tutti i cittadini. Maggi sottolinea come questo nuovo incarico "rappresenta un’importante opportunità per i ferraresi per difendere i loro diritti di consumatori. Il mio impegno sarà orientato a garantire che ogni consumatore possa esercitare i propri diritti in modo consapevole, sicuro e protetto. Non solo. Offriamo consulenza contro le truffe online e telefoniche, raggiri ai danni di persone anziane o indifese nonché assistenza per districarsi nella giungla creatasi, a seguito della fine del mercato tutelato, nel campo delle offerte di energia elettrica e gas.

Nei prossimi mesi – aggiunge –, mi dedicherò con passione a rafforzare le nostre attività, oltre a collaborare con le istituzioni e le altre realtà del settore per promuovere politiche che rispondano alle necessità dei consumatori in un contesto economico e sociale in continuo cambiamento". La Lega Consumatori, seconda associazione di consumatori nata in Italia, è oggi una realtà diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale che si occupa di tutela dei cittadini consumatori, utenti e risparmiatori.

"Con grande responsabilità – afferma Scarazzati – ho accettato la riconferma a vicepresidente nazionale in continuazione con il mandato precedente con le deleghe al settore bancario e assicurativo e l’incarico di consigliere del Forum di Ania Assicurazioni. L’obiettivo principale sarà quello di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, sia a livello legale che pratico".

Gia attivo, nello sportello di Ferrara, il servizio di consulenza aperto a tutti a tutela dei cittadini consumatori che offre un monitoraggio delle offerte e dei servizi dei gestori di servizi pubblici, un supporto legale, consulenze gratuite e informazioni per tutelare i diritti dei cittadini nei confronti di pratiche scorrette, truffe o disservizi.