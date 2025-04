Lega, Contarini è il commissario della sezione

Massimo Contarini (Lega) è il commissario della sezione di Portomaggiore e Argenta. "Un grande onore – dice – assumere questo ruolo in un momento così cruciale, in cui ci attende un entusiasmante percorso di ricostruzione. Non intendo cancellare il passato con un colpo di spugna, ma desidero con fermezza imprimere un segnale di discontinuità forte, affinché possano emergere nuove energie, nuove idee e una visione rinnovata".

Ad Argenta, dice, "stiamo lavorando per formare un gruppo di giovani talenti, dai quali mi auguro possano scaturire freschezza di idee e vigore politico. E tra loro, auspico, possa emergere il nome del prossimo segretario di sezione".

Mentre a Portomaggiore, dove ricopre anche il ruolo di consigliere comunale, "la sfida più imminente saranno le elezioni amministrative del 2027. Sono convinto che la città abbia bisogno di un cambio di prospettiva e di una guida capace di offrire un’alternativa concreta. Credo che solo una coalizione ampia e compatta nel campo del Centrodestra possa garantire ai cittadini una visione nuova e un approccio risolutivo ai problemi che, affrontati sempre con la stessa ideologia, continuano a rimanere irrisolti".