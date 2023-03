Lega forcaiola Idea irrispettosa della migrazione

di Alessandro Talmelli*

Le reazioni della Lega, a cominciare dal sindaco Alan Fabbri, sono inconcepibili non solo perché confermano la loro vera identità, ovvero quella forcaiola e giustizialista, ma anche perché non dà una risposta Politica con la P maiuscola. Premesso che, come in ogni indagine giudiziaria, è giusto attendere la sentenza del giudice, mi preme sottolineare che nel caso specifico è lo Stato con il proprio Ministero degli Interni, rappresentato in momenti storici diversi e di diverse formazioni politiche, che chiede al Terzo Settore e alla cooperazione sociale di collaborare nella gestione dell’accoglienza (e non il contrario) e ai quali fissa una serie di regole per il rimborso, cambiate in corso d’opera dall’allora ministro Salvini. In realtà, però, dietro alle dichiarazioni leghiste pubblicate in questi giorni, continua a resistere un’idea legata ai flussi migratori irrispettosa nei confronti della dignità umana e che non intende impegnarsi in alcun modo rispetto all’esigenza immediata di guardare in faccia la realtà. C’è bisogno che la legislazione, sia italiana sia europea, tenga conto della complessità e della drammaticità dei fenomeni migratori, che tenga conto che queste persone arrivano con vissuti traumatici e una necessità di riscatto. Al sindaco, al consigliere regionale Bergamini, e a tutta la Lega rappresentata nelle diverse istituzioni locali, consiglio di prendere esempio dal presidente Sergio Mattarella: la sua presenza da solo davanti alle bare a Cutro è stata tutta un segno. Senza parole ci ha trasmesso quello che in quel momento era necessario: i problemi si affrontano standoci dentro, ascoltando, attraverso l’empatia, la compassione. Visto che non lo fa il sindaco, rivolgo il mio grazie, a nome del Pd di Ferrara a chi nella nostra città lavora o semplicemente fa volontariato quotidianamente nell’accoglienza e nell’integrazione dei migranti, dalle tante associazioni del Terzo Settore al mondo della cooperazione sociale, i quali nella legalità e rispettando le normative vigenti, rischiano di sbagliare anche a fronte di una legislazione poco chiara, ma che vorrei fossero ricordati non solo per queste vicende giudiziarie, ma soprattutto per il grande lavoro di costruzione della Ferrara del futuro.

* Segretario comunale Pd