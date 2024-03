Lega, inaugura la sede elettorale in corso Martiri. Arriva Crippa

Una nuova sede elettorale, in pieno centro storico. Corso Martiri della libertà al civico 20. La Lega apre ufficialmente i battenti dell’ufficio elettorale domani, a partire dalle 18. Special guest della serata, sarà il vicesegretario federale della Lega, Andrea Crippa. Mentre sul lato più ’local’ è prevista la presenza del sindaco Alan Fabbri, del vicesindaco Nicola Lodi (che sarà con ogni probabilità il capolista del Carroccio) e il parlamentare della Lega, componente della Commissione Agricoltura della Camera, Davide Bergamini. Ed è proprio da lui che arriva il primo commento in vista dell’apertura ufficiale. "Con l’apertura di questa nuova sede elettorale – spiega il deputato del Carroccio – rendiamo ancor più evidente il ruolo che vorrà avere la Lega nella prossima tornata amministrativa: centrale". Lo spazio di corso Martiri sarà "aperto a tutti i cittadini e sarà un luogo ideale per raccogliere le istanze che proverranno dalla cittadinanza". D’altra parte, osserva Bergamini, "lo spirito che ha sempre animato l’azione politica di questa giunta è sempre stato quello di essere in mezzo alle persone. E, mi sento di poter dire che i nostri amministratori, a partire dal sindaco Fabbri, lo hanno messo in pratica". Insomma la nuova sede sarà la base operativa per impostare la campagna elettorale del Carroccio sul quale, comunque, il parlamentare si dice fiducioso. "In questi quasi cinque anni – analizza – la città di Ferrara è cambiata profondamente in meglio. E questo grazie al grande impulso che ha garantito l’amministrazione a traino leghista". Al momento, sul piano regionale e su quello nazionale il Carroccio non naviga propriamente in buone acque. Mentre invece, analizza Bergamini, "alle amministrative sono certo che potremo fare un ottimo risultato – chiude – . Sui territori, contano le persone, gli amministratori. E qui, abbiamo dimostrato di essere capaci di governare. E di governare bene".